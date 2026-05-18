Parco della Mistica: i nuovi appuntamenti

È iniziata il 15 maggio 2026 presso i locali della Agricoltura Capodarco la conferenza pubblica di avvio del processo di partecipazione per la realizzazione del Parco di Mistica.

Nuovi appuntamenti già previsti per il 22 maggio con l’esplorazione delle aree oggi di ben 75 ettari del Parco.

Il 23 maggio il Forum territoriale presso l’Urban Center in viale Manzoni 34.

Intervento Assessore alle Periferie Giuseppe Battaglia sull’avvio delle procedure per un progetto partecipato per la realizzazione del parco di Mistica di 75 ettari

https://youtu.be/RlR0sQ5Qgek? is=J3hmwW0SqGdf2rIn.

Intervento Presidente della Commissione capitolina politiche sociali Erica Battaglia

https://youtu.be/ Lug9Xsdnqow?is=acjaR_e- WPyn1HNy

Intervento Franco Menenti, fotografo naturalista –

https://youtu.be/cHgn_ 9MqK5k?is=5d1B_LLhDMWW4ALp.

Intervento di Emilio Giacomi rappresentante di Italia Nostra Roma che ha anche portato i saluti del WWF sez. municipio V

https://youtu.be/_3RFRi19GaQ? is=e_sD8MO7dPX1U5BL.

Intervento di Stefano Pedi comitato Tor Tre Teste libera

https://youtu.be/JgFVwFbG_ C8?is=9uMwj79me-z9Vd4Q

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