Categorie: Incontri e Convegni
Municipi: , | Quartiere:

Parco della Mistica: i nuovi appuntamenti

Il 22-23 maggio 2026

Alessandro Moriconi - 18 Maggio 2026

È iniziata il 15 maggio 2026  presso i locali della Agricoltura Capodarco la conferenza pubblica di avvio del processo di partecipazione per la realizzazione del Parco di Mistica.

Nuovi appuntamenti già previsti per il 22 maggio con l’esplorazione delle aree oggi di ben 75 ettari del Parco.

Il 23 maggio il Forum territoriale presso l’Urban Center in viale Manzoni 34.

Qui di seguito video degli interventi

Intervento Assessore alle Periferie Giuseppe Battaglia sull’avvio delle procedure per un progetto partecipato per la realizzazione del parco di Mistica di 75 ettari

https://youtu.be/RlR0sQ5Qgek?is=J3hmwW0SqGdf2rIn.

Intervento Presidente della Commissione capitolina politiche sociali Erica Battaglia

https://youtu.be/Lug9Xsdnqow?is=acjaR_e-WPyn1HNy

Intervento Franco Menenti, fotografo naturalista  –

https://youtu.be/cHgn_9MqK5k?is=5d1B_LLhDMWW4ALp.

Intervento di Emilio Giacomi rappresentante di Italia Nostra Roma che ha anche portato i saluti del WWF  sez. municipio V

https://youtu.be/_3RFRi19GaQ?is=e_sD8MO7dPX1U5BL.

Intervento di Stefano Pedi comitato Tor Tre Teste libera

https://youtu.be/JgFVwFbG_C8?is=9uMwj79me-z9Vd4Q

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente
Anche un piccolo contributo fa la differenza
Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati