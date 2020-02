Parola Amore di Alessandro Fea

L’Associazione Musicale Sofis Arte e Musica

presenta

Parola Amore

scritto e diretto da Alessandro Fea

Ilaria Giambini : readings, voce

Giancarlo Testa : voce

Alessandro Fea : chitarra, sonorizzazioni elettroniche

Danilo Simoni : basso, sonorizzazioni

dal 19 al 23 febbraio

Teatro Due – Roma

Dopo il fortunato debutto del 2012 nella rassegna teatrale Garofano Verde, a cura di Rodolfo di Giammarco, torna in scena Parola Amore, una performance sperimentale di teatro e musica scritta e diretta da Alessandro Fea, sul palco teatro Due di Roma dal 19 al 23 febbraio.

Tra sonorizzazioni, readings, canzoni e cambi di strumenti, quattro elementi – oltre allo stesso Fea, Danilo Simoni e le voci di Giancarlo Testa e Ilaria Gambini – ruotano sulla scena in una continua interazione, creando un percorso storico-culturale e sonoro in cui si sperimenta e si analizza in che modo la parola “amore” sia stata usata, propriamente “sonorizzata”, nel nostro panorama musicale e letterario, andando a indagare la profondità del suono stesso della parola.

In un flusso sonoro che spazia dall’elettronica ad arrangiamenti più intimi, dall’elettrico all’acustico, vengono rielaborati i testi e le canzoni di autori di fama – da Fossati a Dalla, da Pasolini a De Andre’ – insieme a brani, testi letterari o teatrali meno noti in cui il concetto stesso della parola amore è stato spinto, portato all’estremo, esaltato, reso poesia ed emozione.

INFO

TEATRO DUE

Vicolo dei Due Macelli, 37 – Roma

Metro A – Spagna)

Dal mercoledì al sabato ore 20.45 – domenica ore 18

cell. 320 7279212 – 329 8136968

a cura di Bruno Cimino e Bruna Fiorentino