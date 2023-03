Parte venerdì 31 marzo il Mercato contadino Prenestino

Il Mercato contadino Prenestino, promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale, si svolgerà ogni venerdì, dalle 8.30 alle 13.30 nel Parco Prampolini (Via Camillo Prampolini, 27 00177).

In occasione dell’inaugurazione, che si terrà venerdì mattina 31 marzo dalle ore 8:30, saranno offerti gratuitamente prodotti e l’opportunità di partecipare a degustazioni perché il dono è l’arte dell’incontro con la vita, e con l’altro. Avvicina le persone, consente all’uno, donatore e ricevente, di vedere il volto dell’altro: il mercato in questa accezione non è soltanto scambio di merci ma un vero e proprio luogo di scambio di idee, passioni e culture.

Tra i banchi del mercato, St’Orto prenestino proporrà i suoi laboratori sulla sostenibilità, il riciclo creativo e le pratiche agricole, le aziende del mercato proporranno degustazioni tra prodotti biologici e tipici, con certificazione Igp, Doc e Dop, frutta e verdura appena raccolta, olio extra vergine spremuto a freddo, mozzarelle di bufala, formaggi freschi e stagionati, carne e insaccati, pane lavorato con la pasta madre, uova di galline allevate all’aria aperta e altri prodotti, tra cui confetture e marmellate, farine e legumi, dolci da forno, vini doc, miele.

Il progetto voluto a Parco Prampolini da Roma Capitale è un’esperienza di sviluppo di impresa sociale per l’integrazione socio-lavorativa di persone fragili e per la diffusione, tra i cittadini del territorio e la popolazione dell’intera città, della “cultura del verde urbano e dell’ambiente” e la promozione di una sensibilità verso la sostenibilità volta anche ad assumere uno stile di vita sano preferendo acquisti cosiddetti a “Km zero” e di filiera corta.

La nascente impresa sociale “St’Orto Prenestino” in collaborazione con l’Orto Botanico dell’Università di Roma Tor Vergata, ASL Roma2, Dipartimento Politiche Sociali e Salute Comune di Roma e V Municipio, ha voluto coinvolgere la Rete Produttori Mercati Contadini Città Metropolitana di Roma Capitale per offrire un’occasione in più di arricchimento culturale oltre che un servizio utile e sano per i cittadini del territorio.

La locandina dell’inaugurazione.