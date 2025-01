Partecipata assemblea organizzata dal CdQ Nuovo Tor Tre Teste Attiva

Da mesi il CdQ Nuovo Tor Tre Teste Attiva lavorava per organizzare l’assemblea che si è svolta ieri, 24 gennaio 2025, presso i locali della parrocchia S. Tommaso d’Aquino tra i residenti dei complessi residenziali di via Dei Berio-Aldo Balma, via Tovaglieri 327/329 e via Gadola, e le istituzioni locali e comunali.

Scopo dell’incontro, molto partecipato: affrontare problemi che devono essere risolti in maniera veloce e decisa. Sono infatti in ballo la sicurezza e l’incolumità di tutti i residenti del quartiere.

Numerosi gli interventi in cui, anche con fermezza e rabbia, è stato rappresentato lo stato di abbandono da parte delle istituzioni, circostanza questa in cui illegalità e abusi la fanno da padrone ai danni di chi le regole le rispetta.

Una riunione viva, imperniata su temi quali sicurezza delle persone che vivono in queste unità abitativa, lo spaccio che si perpetra all’interno degli spazi comuni sprovvisti di illuminazione, le occupazioni abusive e al subaffitto delle abitazioni.

Si è discusso anche delle infrastrutture che versano in cattive condizioni, dalle fogne ostruite, alle infiltrazioni di acqua dai terrazzi, alla mancanza delle primarie condizioni antincendio degli stabili e dei garage spesso ridotti ad insicure discariche dove non mancano neppure gli abbandoni di automezzi di dubbia provenienza.

I partecipanti, anche a nome di chi non ha potuto essere presente, hanno chiesto di essere aiutati e di non essere lasciati indietro. Insomma di non fornire alibi a chi vorrebbe un quartiere degradato e abbandonato… che diventi terreno fertile per il malaffare.

Sono molteplici i problemi che investono il patrimonio abitativo comunale, lasciato all’incuria nel corso degli anni ma urge intervenire. È utopistico pensare che si possa tutto e subito, ma con buona volontà e una buona programmazione si può fare, ascoltando i cittadini, cercando soluzioni alle problematiche, ricostruendo un patto tra istituzioni e collettività.

Il CdQ sarà sempre a fianco di queste realtà, aiutandole a crescere e diventare naturali “anticorpi” contro la violenza e il degrado. E stata fatta una richiesta legittima di un tavolo di concertazione tra politica e cittadini per una programmazione risolutiva ai problemi delle abitazioni, prontamente raccolta e accordata dalle istituzioni sia comunali che municipali.

In particolare, dal Presidente della Commissione VII Patrimonio e Politiche abitative. L’On.le Yuri Trombetti si è impegnato a convocare le parti e il Comitato di Quartiere Nuovo Tor Tre Teste Attiva quanto prima al tavolo richiesto, programmando una prima riunione unitamente ad esponenti politici del municipio, tra circa due mesi per informare i cittadini.

Nel contempo l’On.le Trombetti ha dato la propria disponibilità a presiedere una volta al mese uno “sportello casa” che sarà ospitato nei locali del circolo Pd di via della Cicala non avendo ancora il CdQ disponibilità di un suo locale. Per gli abusi segnalati ed eventuali illegalità l’On.le Trombetti chiederà anche l’intervento e la disponibili della Polizia Locale attraverso agenti appositamente preparati per questa mansione.

Il comitato direttivo del CdQ ha ringraziato don Domenico Vitulli Parroco della Chiesa S. Tommaso D’Aquino per aver messo a disposizione i locali parrocchiali che hanno consentito di poter esaminare i problemi ed i pericoli che incombono sulla comunità di Tor Tre Teste.

Per il municipio erano presenti i consiglieri D. Di Cosmo, M. Toti, M. Mattana e M. Pietrosanti.

Il CdQ Nuova Tor Tre Teste Attiva era presente con Angelo Grassi, Laura Diotallevi, Giorgio Gonnella, Teo Giannini.

