Pasqua tra le farine: il Ministro Lollobrigida e CNA celebrano gli artigiani a Fiumicino

Mentre l’Italia si siede a tavola per il pranzo di Pasqua, c’è un “esercito” di piccoli imprenditori che resta dietro i banconi e i macchinari per garantire prodotti freschi e servizi.

Per ringraziare simbolicamente questo comparto, il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, e il Presidente della CNA, Dario Costantini, hanno scelto di trascorrere la mattinata di festa in un pastificio di Fiumicino.

Un omaggio al lavoro “silenzioso”

La visita non è stata solo un gesto di cortesia istituzionale, ma un riconoscimento politico verso le oltre 500.000 imprese artigiane italiane che, anche oggi, hanno tenuto alzate le serrande.

La scelta di un pastificio, inoltre, richiama direttamente il recente inserimento della cucina italiana nel patrimonio UNESCO, di cui la pasta fresca rappresenta uno dei pilastri mondiali.

«Dietro l’impegno di questi uomini e donne, spesso silenzioso, c’è la gioia delle nostre feste e delle nostre tradizioni», ha scritto il Ministro Lollobrigida sui social. «Ho voluto incontrare chi, con il proprio lavoro, rende possibili i momenti di serenità di tutti noi. A loro va il mio più sincero grazie».

Il dialogo tra politica e piccole imprese

Il Presidente della CNA, Dario Costantini, ha espresso orgoglio per la categoria, ricordando l’invito lanciato durante l’ultima assemblea nazionale affinché la politica entrasse fisicamente nelle botteghe per toccarne con mano il valore e le criticità.

«Ringrazio la Presidenza del Consiglio per aver accolto l’invito a Natale e il Ministro Lollobrigida per essere qui oggi a celebrare la Pasqua con noi», ha dichiarato Costantini. «Rappresento migliaia di imprenditori che scelgono di esserci anche oggi. Ascoltare le loro necessità direttamente sul luogo di lavoro è il primo passo per valorizzare il loro ruolo sociale ed economico».

I numeri del comparto artigiano a Pasqua

L’iniziativa della CNA ha voluto accendere un faro su una realtà economica fondamentale per il Lazio e per l’Italia intera:

Imprese attive: Oltre 500.000 unità nel settore artigiano nazionale.

Settori chiave: Alimentare (pastifici, forni, pasticcerie), servizi e manutenzioni d’urgenza.

Valore aggiunto: Presidio del territorio e mantenimento delle ricette tradizionali del Made in Italy.

La mattinata si è conclusa tra i profumi della pasta appena trafilata, simbolo di un’Italia che, pur festeggiando, non smette di produrre eccellenza.

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