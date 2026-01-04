Paura ai Fori Imperiali: cade un grosso albero vicino al Colosseo
Il crollo è avvenuto all'altezza del Punto Informativo Turistico, vicino all'incrocio con via del Tempio della Pace
Un boato improvviso, poi la paura. Era da poco calata la sera quando un grosso albero ha ceduto di schianto, abbattendosi sulla carreggiata di via dei Fori Imperiali, a circa cento metri da largo Corrado Ricci.
Il fusto è crollato all’improvviso, spezzandosi sotto la spinta del terreno reso instabile dalle piogge incessanti, in uno dei tratti più frequentati del centro storico.
Il rumore dell’impatto ha richiamato l’attenzione dei passanti e delle forze dell’ordine già impegnate nel monitoraggio dell’emergenza maltempo. In pochi minuti l’area si è trasformata in un cantiere a cielo aperto.
Scattato immediatamente il piano di emergenza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, al lavoro con motoseghe e attrezzature specialistiche per sezionare il tronco e liberare la sede stradale.
Polizia di Stato e Polizia Locale hanno isolato la zona, deviando traffico pedonale e veicolare per consentire le operazioni in piena sicurezza. Presente anche il personale sanitario del 118.
Al momento non risultano feriti, ma gli accertamenti sono ancora in corso. Il crollo è avvenuto infatti in un punto particolarmente sensibile, proprio davanti al PIT – Punto Informativo Turistico di via dei Fori Imperiali – solitamente affollato da turisti e residenti.
Quello dei Fori Imperiali è solo l’ennesimo episodio di una giornata che assomiglia sempre più a un bollettino di guerra per il verde pubblico romano.
Dalla tromba d’aria che ha colpito Frattocchie alla caduta di alberi lungo la via Appia e in via Collatina.
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.