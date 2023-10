PDFSmart: il software per digitalizzare e organizzare rapidamente documenti

L’era digitale sta trasformando radicalmente moltissimi ambiti della nostra vita, anche in campo lavorativo. Uno degli aspetti più comuni e importanti, in questo contesto, è dato dalla virtualizzazione dei documenti, a discapito dei fogli cartacei.

I vantaggi di usare un file, solitamente in formato PDF, sono molteplici legati ad esempio alla loro durabilità e disponibilità. Questi, infatti, non rischiano di rovinarsi col tempo, di perdersi, e se salvati in cloud sono accessibili da qualunque dispositivo, ovunque ci si trovi.

Questo passaggio dal cartaceo al digitale ha aperto la strada però a una particolare necessità: quella di convertire quelli vecchi. Molte aziende, infatti, comprendono la necessità di avere un archivio totalmente digitale.

Riuscire a digitalizzare e organizzare rapidamente documenti cartacei può non essere semplice e richiede a volte diverse risorse, oltre che tempo impiegato, ma esistono software come PDFSmart che possono essere di grandissimo aiuto.

Come digitalizzare un documento: il ruolo della tecnologia OCR

Quando decidiamo di digitalizzare un documento si utilizza solitamente uno scanner che acquisisce l’immagine e la salva come file su pc. Il limite, in questo procedimento, è che spesso non è possibile produrre direttamente file PDF, ma file JPG o JPEG.

Servirà quindi l’utilizzo di un software che sia in grado di fare la conversione, operazione non semplice trattandosi di un’immagine a cui bisogna prelevare il testo scritto. La tecnologia OCR interviene in questo processo, rendendo possibile l’operazione.

L’OCR, acronimo di Optical Character Recognition, è infatti una tecnologia che consente la trasformazione di documenti scannerizzati, file PDF o fotografie digitali in dati modificabili e ricercabili.

La stessa tecnologia che abbiamo usato per rendere disponibili online tutte le edizioni di Abitare A cartaceo all’interno del nostro archivio storico e per quelle dal 2000 ad oggi.

In sostanza, l’OCR riconosce i caratteri presenti nell’immagine, consentendo la creazione di testo editabile a partire da file precedentemente inaccessibili. Questo permette quindi di sfruttare il contenuto informativo e lavorare direttamente sul documento, che non è più visto come semplice insieme di punti bianchi e neri, ma un contenuto di informazioni.

PDFSmart.com è un software online in abbonamento che offre alle aziende diversi strumenti per la gestione, organizzazione e manipolazione dei file PDF. Tra questi compare anche la tecnologia di conversione dei formati dei documenti e, soprattutto, la tecnologia OCR.

Inoltre, con la possibilità di salvare direttamente su servizi cloud, l’accesso ai file tramite PDFSmart è rapido e sicuro, garantendo una gestione efficiente e senza complicazioni.

Grazie a questo software quindi, il passaggio verso la digitalizzazione diventa fluido, permettendo in pochi istanti non solo acquisizione e conversione, ma anche organizzazione, gestione e completo controllo dei propri documenti.

In conclusione: come PDFSmart può aiutare nella digitalizzazione dei documenti

PDFSmart si configura come un prezioso alleato per la digitalizzazione dei documenti, offrendo un servizio online intuitivo e flessibile, senza richiedere alcun download sul proprio computer, ma operabile direttamente online.

Rivolto soprattutto alle aziende che necessitano di convertire una vasta mole di fogli, si distingue in particolare per la sua tecnologia OCR avanzata, che consente la loro trasformazione precisa in testi digitali modificabili.

Oltre a ciò, il software offre la possibilità di apportare modifiche, semplificando l’organizzazione e la gestione dei file in un unico spazio di lavoro.

Con PDFSmart, quindi, l’onere della digitalizzazione si trasforma in un processo efficiente e agevole, in quanto mette a disposizione un’ampia gamma di strumenti per un’ottimale gestione dei documenti.