“Pensieri in forma di Rosa” di Rosellina Oddo D’Erme al Museo nena

Sempre nuovi e generosi sono gli eventi presso il Centro Culturale Fidia-Museo Nena di Via D’Onofrio 35 a Colli Aniene in Roma. Il 3 dicembre 2025 è la volta di Rosellina Oddo D’Erme con il libro “Pensieri in forma di Rosa”. Rosellina già la sera del 15 marzo 2023 presentò il libro “Cronache familiari di Calabria-Una famiglia del 900 a Paola.

Saranno presenti illustri personalità e dialogheranno con l’autrice i proff Antonio Rainone (Filosofia) e Ugo Claudio Gallici (Lettere) insieme con la scultrice Giuseppina Caserta.

Con una sorpresa, il giovane pianista Emanuele Mastrototaro, ormai più che una promessa del virtuosismo pianistico, che presenterà due brani importanti e di grande effetto. Il primo di L. van Beethoven (1770-1827) con la

Sonata n. 3, op.2 n.3 – I. Allegro con brio, e il secondo del sommo F. Liszt (1811-1886) con la Rapsodia spagnola S254.

Un programma della serata di tutto rispetto

Rosellina Oddo, psicologa e psicoterapeuta

Autrice negli anni ’80 di articoli specialistici per la rivista “L’insegnante specializzato”.

Ha collaborato come relatore alla 3^ Edizione del Festival Internazionale per la Pace (Assisi 1998) su “Ecologia umana per il Terzo Millennio”. E’ stata relatrice con la rivista “Lo Spazio Psicoanalitico” Sezione Cinema, Figurazione, Gruppalità. Promotrice dal 2015 della Rassegna di Cinema e Psicoanalisi “Oltre lo schermo”, promosso da ARPIT – Roma. Nel maggio 2009 pubblica una raccolta di poesie dal titolo “Poesie” con Pioda Imaging editore. Nell’ottobre 2018, con lo stesso editore, pubblica una raccolta di racconti, immagini e poesie dal titolo “Se fossi viale”. Nel 2021, sempre con Pioda Imaging editore, pubblica una autobiografia dal titolo “Cronache Familiari di Calabria – Una famiglia del ‘900 a Paola”.

Il suo penultimo lavoro esce nel luglio 2023 e, in collaborazione con Maria Antonietta D’Erme, sempre con Pioda Imaging editore, pubblica “Connessioni impermanenti”, poesie che coniugano le parole alle immagini.

La presente è la sua opera attuale in cui ha raccolto le poesie scritte tra il 2019 e il 2025, complete di una sezione dedicata agli aforismi.

Il libro

I testi di questa silloge raffigurano una poetica del reale nella considerazione che la poesia non sgorga dall’interno, piuttosto essa mostra oggetti legati a determinate esperienze.

E’ uno sguardo che rinvia al rapporto tra l’individuo e la realtà, fra l’Io e il mondo esterno.

Ciò che sta fuori dall’Io, che l’Io fa suo, pertanto è il mondo esterno che diventa Io.

Giuseppina CASERTA

E’ l’autrice dei bronzi raffigurati in copertina.

E’ nata a Roma; dopo la maturità artistica, ottiene l’abilitazione all’insegnamento nella scuola di istruzione secondaria. Si appassiona alla scultura e frequenta la scuola grafica artistica veneta gemellata con l’Istituto d’Arte danese. Si è formata presso lo studio dello scultore e architetto Enzo Pulejo. Frequenta lo studio del maestro Innocenzo Vigoroso, ma è significativo per la sua formazione artistica l’incontro con lo scultore P. Andrea Martini. Dal 2018 è membro emerito dell’Accademia Internazionale di Arte Moderna.

Emanuele Mastrototaro pianoforte

Emanuele Mastrototaro nasce a Roma nel 2007. Intraprende giovanissimo gli studi pianistici con Emiliano Federici, proseguendo poi con Sara Matteo nella Scuola di Musica Anton Rubinstein da lei fondata nel 2003, che lo avvicina alla grande scuola pianistica russa. Si è esibito in numerosi contesti prestigiosi della Capitale, tra cui Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, CASC della Banca d’Italia, Circolo Ufficiali dell’Aeronautica Militare, Sala Baldini, Chiostro di Campitelli del Teatro Marcello e Museo Nena. Ha frequentato masterclass con maestri di fama internazionale, tra cui Vincenzo Balzani, Epifanio Comis, Pietro De Maria, Danny Driver, Pavel Gililov, Elena Matteucci e Leonardo Pierdomenico. Attualmente sta completando il corso di laurea triennale in pianoforte presso il Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma, sotto la guida di Marialaura Proietti Salvatori.

