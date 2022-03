“Pensione Ermete Zacconi” al teatro della Scuola “Italo Calvino”

Dopo il recente Festival di Teatro Brillante “Colli Aniene – Roma” CORTI SOCIAL, ormai giunto all’11a edizione, tornano I SCOORDINATI con una divertente commedia dal titolo “Pensione Ermete Zacconi”. Lo spettacolo si terrà il 10 Aprile 2022 alle ore 17.45 presso il teatro della Scuola Italo Calvino in Via Antonino Bongiorno, 25.

Questa commedia è stata rappresentata il 18 e 19 dicembre al Teatro Flavio, ma a causa del Covid molte persone non hanno potuto assistere allo spettacolo; per tale motivo I Scoordinati hanno pensato di fare una replica per dare modo agli amici di Colli Aniene di poter assistere ad una rappresentazione divertente e trovare così un po’ di leggerezza e serenità di cui tanto si ha bisogno in questo periodo.

La realizzazione di tale spettacolo è stato possibile grazie alla sensibilità della Preside dell’IC “Tullio De Mauro” Dott.ssa Patrizia Tozi che ci ha autorizzato ad utilizzare il teatro della Scuola Italo Calvino.

Per il nostro quartiere I Scoordinati hanno previsto, come ormai è consuetudine, un costo ridotto a 7 euro; si è anche deciso che, visto il particolare momento che stiamo vivendo, parte del ricavato andrà in beneficenza alla popolazione Ucraina.

La trama della commedia

“Pensione Ermete Zacconi”, ovvero “Signori, chi vi dice che siete voi che state seduti là che siete venuti a vedere noi che stiamo qua e che invece non siamo noi che stiamo qua che siamo venuti a vedere voi che state là?” In poche parole il teatro nel teatro o meglio uno spettacolo che parla di teatro attraverso il teatro stesso, raccontato all’interno di un Hotel, da personaggi che ci tengono ad autodefinirsi veri artisti, completamente diversi tra loro, ma con delle qualità comuni come l’arte dell’arrangiarsi e soprattutto la “fame” ben diversa dalla fama.

Dentro questa pensione, le proprietarie (due sorelle) figlie del grande attore Ermete Zacconi, sono ex attrici prive di talento che hanno ben pensato di abbandonare la loro professione e dedicarsi a dirigere questo misero Hotel che ospiterà appunto personaggi strampalati e artisti di ogni genere, come la poetessa Narcisa Vanesia che per sbarcare il lunario si lancia, con scarso successo, su ogni forma d’arte, anche se lei predilige quella della Poesia, oppure gli attori squattrinati di una compagnia altrettanto squattrinata che per risparmiare sul cibo cucinano di nascosto nelle loro camere, stando attenti però a non farsi scoprire dalla perfida cameriera la quale nutre un odio profondo verso tutti gli artisti che soggiornano nella pensione. Ad incrociarsi in questo albergo però, non saranno solo gli strampalati personaggi, ma anche le diverse vicende e tresche d’amore tra di loro, ricche di equivoci e colpi di scena, come quella clandestina tra il primo attore e la regista della compagnia, scappata da un marito gelosissimo e piuttosto infuriato che intanto li sta cercando dappertutto, oppure quella tra l’ex marito della proprietaria dell’hotel con una donna molto ma molto “misteriosa”. Vi aspettiamo numerosi!!!

Per prenotazioni ed Info 339-2693967