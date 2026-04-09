Il 20 aprile 2026, con inizio ore 9:30 presso la sala cinema Antonio Cerone in via Natale Balbiani (Tor Bella Monaca), si terrà il convegno “Per una sanità pubblica, accessibile, universale e di eccellenza”.

Questo appuntamento è promosso dalla Cgil di Rieti Roma Est Valle Aniene, unitamente alle categorie dello Spi e Fp Cgil Rieti Roma Est Valle Aniene.

L’iniziativa si propone di approfondire i nodi cruciali che, sul territorio, impediscono la piena realizzazione del diritto all’accesso alla sanità pubblica e alla medicina di prossimità.

Nello specifico, spiegano i sindacati, saranno affrontati alcuni grandi temi:

le risorse umane e le professionalità che mancano negli ospedali e il ruolo che la medicina territoriale può svolgere per creare percorsi di accesso alternativi, utili a decongestionare le strutture ospedaliere;

le misure concrete per abbattere le liste di attesa;

il rapporto tra servizi sanitari e servizi sociali, cioè come costruire una vera integrazione socio-sanitaria;

la gestione e la governance dei servizi essenziali in appalto, indispensabili al funzionamento delle strutture sanitarie;

il progetto della Asl sul mantenimento dei presidi sanitari sul territorio, a partire da quello di via Rubellia (zona Settecamini), che necessita di un urgente piano di rilancio.

All’incontro sono stati invitati il direttore generale della Asl Roma 2 e i direttori sanitari dei distretti del quadrante di riferimento, i presidenti e gli assessori alle Politiche sociali dei Municipi IV, V e VI, la presidente della Commissione Politiche Sociali del Comune di Roma e la presidente della Commissione Politiche Socio-Sanitarie della Regione Lazio. All’iniziativa parteciperanno le lavoratrici e i lavoratori del territorio, i pensionati e le pensionate, insieme a cittadini e cittadine.

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