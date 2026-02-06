Perché il parcheggio di via Tovaglieri deve restare parcheggio

La storia del parcheggio

Il parcheggio multipiano di via Francesco Tovaglieri, nel quartiere di Tor Tre Teste, è stato realizzato circa quarant’anni fa per garantire i posti auto necessari in vista dell’edificazione che ha interessato questo quadrante della città. Non si tratta di un’area qualsiasi: è un servizio essenziale per chi vive e lavora nel quartiere.

La mia battaglia

Io personalmente ho lottato per oltre vent’anni perché questo parcheggio fosse finalmente messo a norma. In tutti questi anni ho segnalato, scritto e chiesto chiarimenti, convinta che la sicurezza e la funzionalità di un servizio così importante non potessero essere trascurate.

Il riconoscimento del problema

dopo segnalazioni e interlocuzioni sul tema, il problema è stato finalmente preso in considerazione: l’On. Federico Rocca e il consigliere Piattoni hanno presentato un atto che chiede chiaramente di mantenere il parcheggio e adeguarlo alle norme.

L’importanza della partecipazione

L’atto prevede anche l’avvio di un percorso di partecipazione con la cittadinanza, perché le scelte sul territorio devono nascere dal confronto con chi il quartiere lo vive ogni giorno

Perché il quartiere ne ha bisogno

In virtù del principio delle pari opportunità, anche i cittadini di Tor Tre Teste hanno diritto a un quartiere vivibile, con servizi adeguati e senza ulteriori insediamenti che aggraverebbero traffico e congestione. Tor Tre Teste è già densamente abitata, e modificare la destinazione di un’area nata proprio per la sosta significherebbe aumentare i disagi, anziché risolverli.

Rigenerare un quartiere non vuol dire aggiungere carichi urbanistici, ma prendersi cura di ciò che esiste. Mettere a norma il parcheggio di via Tovaglieri e mantenerne la funzione pubblica è un passo concreto per migliorare la qualità della vita dei residenti e tutelare i servizi essenziali del quartiere.

Difendere questo parcheggio significa difendere la qualità della vita dei cittadini di Tor Tre Teste.

