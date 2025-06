Pericolo di incendi nell’area abbandonata a Tor Tre Teste 

Come ogni anno con l’avvicinarsi dell’estate gli abitanti di via Pietro Sanguinetti ricadono nell’incubo degli incendi che immancabilmente si accendono nella vasta area incolta che li separa dal parco Palatucci e dalla C. P. Tor Tre Teste di Acea Distribuzione.

Le Autorità vengono prontamente sollecitate ogni anno, con esposti, lettere, telefonate, mail e quant’altro nei mesi precedenti l’estate, ma raramente si è intervenuto prima degli incendi.

Adesso l’erba è alta più di un metro e tutta secca. Se un piromane mettesse un cerino acceso al ciglio della via Tor Tre Teste le case di via Pietro Sanguinetti si salverebbero?

È dal 5 maggio che l’ufficio Ambiente del V Municipio è stato sollecitato con un esposto ad intervenire per mettere in sicurezza l’area con il taglio dell’erba.

Lo scorso anno il 20 giugno abbiamo aspettato i vigili per più di mezz’ora, che in questi casi diventa un’agonia, tant’è che le fiamme sono arrivate alle case. Gli abitanti di via Sanguinetti hanno telefonato ripetutamente ai vigili del fuoco, alla polizia, ai carabinieri.

In città c’erano già tanti incendi e non c’erano a disposizione mezzi per far fronte a tutte le richieste. Lo schizzo dell’acqua che si dava con i nostri tubi in caucciù faceva il solletico a quelle fiamme e guardavamo impotenti i nostri alberi che bruciavano con il calore che sprigionava il fuoco che lambiva le nostre case.

Alcuni abitanti si sono sentiti male ed è dovuta intervenire anche l’ambulanza. Bisogna dire che siamo stati fortunati che i pompieri sono arrivati in tempo ad evitare disastri. Ma sono dovuti intervenire passando anche dall’interno delle nostre case, cosa che non era mai successa.

Nel 2019 le fiamme furono così pericolose che i Carabinieri fecero evacuare le famiglie che vivevano nelle prime case verso l’area incriminata. Il pericolo di incendio è amplificato anche dalla presenza di rifiuti di ogni tipo, materassi, mobili lavatrici, frigoriferi, ecc., che i soliti incivili abbandonano nello spazio antistante il cancello della Centrale elettrica.

Tutti pericoli che si potrebbero evitare con un regolare intervento preventivo e programmato di manutenzione del verde dell’area in oggetto. Operazione che oltre a prevenire i pericoli avrebbe un costo in termini economici inferiore di molto per la collettività.

Allego foto di un mese fa e quelle di oggi, per dimostrare quanto nel tempo di un mese la situazione sia molto più pericolosa.

Allego anche la copia dell’esposto che il Municipio ha protocollato più di un mese fa.

Cordiali saluti.

Domenico Brunamonti

