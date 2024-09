Petrolati (Demos): Defibrillatore a Villa Pamphili

“Ho partecipato stamattina alla presentazione del nuovo defibrillatore disponibile a Casale dei Cedrati, a villa Pamphili, dove Nicola Serafini ha tenuto anche una lezione di primo soccorso sul suo utilizzo e sulle manovre salvavita” afferma il neo capogruppo capitolino di Demos Sandro Petrolati.

“Questa iniziativa è nata dall’impegno di un gruppo di cittadini che frequentano Villa Pamphili, l’associazione ‘Camminare in libertà’ e ha dotato il parco di una risorsa preziosa.

È stato un momento di incontro tra associazioni e cittadini che mi ha visto coinvolto come medico ma che mi spinge, nel nuovo ruolo di consigliere capitolino, a sottolineare anche in veste istituzionale l’importanza di dotare i luoghi pubblici in cui le persone svolgono attività fisica di strumenti di cardio-protezione, magari in collaborazione con cittadini e associazioni anche in altri parchi e in altri luoghi della città.

La sicurezza delle romane e dei romani nei momenti di svago, di sport, di attività è un tema a cui intendo apportare il mio contributo, con proposte di diffusione non solo delle apparecchiature ma anche delle modalità di intervento, delle forme di prevenzione e della formazione sulle manovre salvavita” conclude Petrolati.

