Piazza dei Mirti, il 9 novembre la presentazione del Progetto vincitore

Il 9 novembre alle ore 10, presso lo stand Incontri del Mercatino di via dei Castani, si terrà la presentazione del Progetto vincitore del Concorso di idee promosso dall’Ordine degli Architetti di Roma sullo spazio della Piazza dei Mirti.

Mauro Caliste, presidente del V Municipio

Sergio Scalia, assessore municipale all’Urbanistica e al Patrimonio

Alice Buzzone, dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia

