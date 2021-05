Piazza Sempione, Caudo: “Ribadito a De Vito che non ci sono criticità”

“Questa mattina, 3 maggio 2021, come concordato, ho accolto in Municipio il Presidente dell’Assemblea capitolina Marcello De Vito che veniva in veste di semplice cittadino per un sopralluogo a Piazza Sempione. Alla reiterata questione dei presunti problemi sulla mobilità si è risposto che il progetto, nel suo progressivo affinamento, fa proprie le prescrizioni date ai nostri uffici dal Dipartimento Mobilità e pertanto non presenta criticità e rispetta le prescrizioni date. Quanto alla questione della Madonnina, oggi situata al centro della carreggiata e delle macchine, si è confermato che la valorizzazione prevista, con lo spostamento sul sagrato, è all’attenzione del tavolo aperto presso il Vicariato. Sono contento per l’incontro che reputo molto positivo, nonostante, inizialmente, il Presidente De Vito abbia scambiato un colloquio istituzionale per una diretta Facebook. Mi dispiace si tenti sempre di sollevare delle polemiche, anche di fronte ai fatti”.

Così Giovanni Caudo, Presidente del III Municipio in una nota.