Piazza Verdi: verso un’isola pedonale con 500 posti auto e un trasporto pubblico efficiente?

L’assemblea capitolina approva una mozione per la pedonalizzazione e la riqualificazione della piazza, con l’obiettivo di renderla uno spazio più vivibile e sostenibile. L’iniziativa, promossa dai consiglieri dem Carla Fermariello, Antonio Stampete e Giovanni Zannola, arriva in un momento cruciale: i lavori di trasformazione dell’ex Poligrafico stanno per concludersi e l’arrivo di 4mila dipendenti tra Enel e CDP è previsto per il prossimo anno.

La mozione chiede di:

Pedonalizzare piazza Verdi: un’area libera dal traffico veicolare per creare un luogo di incontro e socializzazione.

un’area libera dal traffico veicolare per creare un luogo di incontro e socializzazione. Raddoppiare i posti auto nel parcheggio interrato: da 285 a 500, per soddisfare la domanda e ridurre la sosta selvaggia.

da 285 a 500, per soddisfare la domanda e ridurre la sosta selvaggia. Potenziare il trasporto pubblico: con un sistema capillare che incentivi l’uso del mezzo privato.

con un sistema capillare che incentivi l’uso del mezzo privato. Coinvolgere cittadini e associazioni locali: per un processo partecipativo che garantisca soluzioni condivise e rispondenti alle esigenze della comunità.

Non è la prima volta che si chiede un intervento per piazza Verdi: già un anno fa era stata approvata una mozione simile, ma la situazione ora è più critica. L’impatto dell’arrivo di 4mila dipendenti rischia di congestionare la zona, già alle prese con la carenza di parcheggi.

La mozione rappresenta un passo importante verso una trasformazione di piazza Verdi: un’occasione per renderla un’area più vivibile, sostenibile e a misura di cittadino. Ora la palla passa al sindaco Gualtieri: accoglierà le richieste dell’assemblea capitolina e darà il via libera alla pedonalizzazione e alla riqualificazione della piazza?

Le aspettative sono alte: cittadini e associazioni locali attendono risposte concrete per migliorare la qualità della vita nel quartiere. L’approvazione della mozione è un primo segnale positivo, ma solo il tempo dirà se si tradurrà in un cambiamento reale e tangibile.

