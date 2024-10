Piazzale Loriedo. La protesta dell’architetto Ettore Pellegrini

L’architetto Ettore Pellegrini, alza la voce nuovamente per far sentire la sua indignazione per lo scempio di Piazzale Loriedo “iniziato nel 2017 e per lo spregio del suo diritto legale- essendone il progettista – di essere coinvolto o per lo meno informato in eventuali restauri o altro intervento sul complesso”.

Un’indignazione che trabocca con misurate ma eloquenti parole a commento del post sul profilo Facebook del presidente del IV municipio Massimiliano Umberti. Poche parole dicevamo che sottendono il disgusto perché, non bastando l’abbandono, la mancanza di custodia, il vandalismo, il saccheggio di tutto quanto appetibile, un intervento a dir poco devastatore sulla vegetazione della collinetta ed infine l’esecuzione di un murales indegno e fuori luogo durante l’amministrazione del M5S, (costato 15mila euro di soldi pubblici ndr) , ora – scrive l’architetto Pellegrini –”Rilevo che nel bando è prevista la catastrofica possibilità di demolizione e ricostruzione del chiosco; si completerà così l’opera di distruzione del disegno originario della piazza che ha vantato riconoscimenti nell’ambiente della critica architettonica ed unanimi apprezzamenti dei cittadini. Dopo il taglio della vegetazione sulla collina e la realizzazione degli “artistici” murales che ne hanno snaturato completamente l’estetica, tutto nel completo disprezzo del diritto d’autore di un’opera da tutti apprezzata”.

È del caso ricordare che Ettore Pellegrini è il progettista di piazzale Loriedo, architetto che ha trasformato un moderno mons acceptorius in un luogo ideale per un quartiere intero, piacevole da vivere, un piccolo movimentato scenografico paesaggio sormontato da un edificio dominante un giardino impreziosito da un bacino d’acqua sinuoso con 5 alti spumanti pennacchi presi subito a simbolo dello stesso IV municipio, modello di soluzioni urbanistiche ed oggetto di varie monografie specifiche di architettura urbana in ambito nazionale ed internazionale.

