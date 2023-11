“Pier Paolo Pasolini”, terza lezione del prof. Antonio Saccà

Lunedì 13 novembre 2023, dalle ore 17.30, presso il centro culturale Gabriella Ferri di Roma (ingresso da via G. Galantara 7, nelle immediate vicinanze di largo A. Beltramelli), terza lezione, di sei, del prof. Antonio Saccà, sulla “Letteratura italiana del XX secolo“, che si terranno a lunedì alternati, fino al 18 dicembre, dalle ore 17.30 in poi.

Questa settimana si parlerà di “Pier Paolo Pasolini”.

Insieme a Moravia, dice il Professor Saccà, Pasolini tenne in considerazione la “questione sessuale” e diede rilievo al “Terzo Mondo” e al “Sottoproletariato”.

In programma, nelle lezioni successive: Calvino, Morante, Sciascia, Tomasi di Lampedusa, Montale, Ungaretti, Luzi, Quasimodo ed altri ancora.

Eventi svolti dall’associazione Culturale Psicoanalisi Contro – Compagnia teatrale Sandro Gindro -, con il patrocinio del Municipio Roma IV.

Nell’immagine, tratta da internet, P.P. Pasolini