Pietralata dedica un murale a tutte le donne vittime di violenze

Durante la giornata internazionale delle donne è stato ultimato nella piazzetta di via del Peperino 56, a Pietralata, il murale dedicato a tutte le donne vittime di violenze.

Quest’opera ritrae il volto di Mahsa Amini, arrestata il 13 settembre 2022 dalla polizia religiosa nella capitale iraniana (dove si trovava con la sua famiglia in vacanza) a causa della mancata osservanza della legge sull’obbligo del velo, per tutte le donne nel Paese, sia straniere che residenti.

Dopo essere stata arrestata per aver indossato l’hijab in modo sbagliato, è stata condotta presso una stazione di polizia. La giovane è in seguito deceduta in circostanze sospette il 16 settembre.

La morte di Mahsa Amini, diventata un simbolo della condizione femminile e della violenza esercitata contro le donne sotto la Repubblica islamica dell’Iran.

A sinistra de gli occhi di Mahsa, compare lo slogan politico curdo “Donna, vita, libertà”.

A destra degli occhi di Mahsa, invece compare il numero verde nazionale 1522, per ricordare a tutte le donne che non sono sole e che possono uscire da violenze psicologiche e fisiche.

Incontriamo Nadia Brignardelli e le rivolgiamo alcune domande.

Chi ha realizzato questo bel murale e perché è stato fatto? Cosa altro bolle in pentola?

“Il murale, realizzato da Aurora Agrestini, vuole attraverso la forza dell’arte, ricordare a tutte noi che la violenza va condannata e denunciata!

Lo Scup e l’associazione culturale DiversaMente, – ha dichiarato Nadia Brignardelli – sono orgogliosi di regalare a Pietralata questo meraviglioso murale.

Dedicato a tutti quelli che amano le donne, la vita e la libertà!”

E anche possibile sedersi vicino al murale sia sulla panchina della pace che su quella rossa.

“Nella pentola ci sono lo Sportello di ascolto (dalla parte dei cittadini) organizzato da noi di Diversamente che è aperto a tutti ogni giovedì dalle 17.00 alle 19.00, allo Scup di via del Peperino 19.

Poi c’è lo Sportello Casa – Unione Inquilini, tutti i lunedì pomeriggio sempre in via del Peperino 19 ma ricordo a gli interessati che l’avvocato riceve solo su appuntamento.

Mi fa piacere ricordare – conclude Nadia – che martedì 12 marzo presso il Centro sociale anziani in via Pomona 59 per la Giornata informativa sul cancro al seno dalle ore 16.30, sarà possibile parlare con personale medico”.

