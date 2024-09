Pietralata, ripartono i sondaggi per il nuovo stadio: Campidoglio e AS Roma avanzano

I tecnici dell’AS Roma possono finalmente rimettersi all’opera, in In via degli Aromi, segnando un passo decisivo verso la realizzazione del tanto atteso nuovo stadio della squadra giallorossa.

Dopo l’esproprio delle famiglie che occupavano i terreni, il Campidoglio ha consegnato l’area alla società calcistica, mettendo in moto il progetto che rivoluzionerà non solo il quartiere di Pietralata, ma l’intera città.

Le dimissioni del CEO Lina Souloukou e l’acquisto dell’Everton da parte della famiglia Friedkin non hanno minimamente scalfito i piani del club. Anzi, la determinazione dei Friedkin e del Comune di Roma resta immutata, con l’obiettivo di trasformare Roma in una delle capitali europee del calcio.

Lo ha sottolineato l’assessore all’urbanistica, Maurizio Veloccia, che con orgoglio ha annunciato: “Detto, fatto. Le aree liberate di Pietralata sono ora nelle mani dell’AS Roma per concludere le indagini archeologiche e geognostiche, preludio alla costruzione del nuovo stadio”.

Questo importante passo avanti arriva dopo la decisione del Consiglio di Stato di respingere la sospensiva richiesta da due famiglie espropriate, che avevano tentato di bloccare lo sgombero.

Nonostante l’ordinanza del Tribunale civile di giugno avesse intimato al Comune di cessare la “turbativa possessoria”, i giudici di Palazzo Spada hanno permesso che l’esproprio proseguisse, aprendo la strada alla realizzazione del progetto.

Con il via libera alle indagini geognostiche e archeologiche, l’AS Roma è più vicina che mai alla realizzazione del suo ambizioso sogno. Per i tifosi, questo non è solo uno stadio: è il simbolo di un futuro radioso per la squadra e per la città.

Il nuovo impianto promette di essere un’icona del calcio internazionale, una struttura all’avanguardia che rilancerà l’intera zona di Pietralata e porterà con sé nuove opportunità economiche e sociali.

La famiglia Friedkin è pronta a trasformare Roma, e con ogni carotaggio completato, si avvicina sempre più il momento in cui questo sogno diventerà realtà.

