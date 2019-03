Pigneto, Centocelle e Alessandrino quartieri emergenti da tenere d’occhio a Roma

Belleville – è un quartiere nel quale si trovano molti locali e bar e non è più percepito come pericoloso e popolare, ma piuttosto come un quartiere alla moda. Negli ultimi dieci anni questo distretto è stato colpito dal fenomeno della gentrificazione e i prezzi al mq si aggirano intorno ai 8.300 euro.

Montreuil – è al confine di Parigi. Attualmente, la periferia nelle vicinanze è molto più accessibili per quanto riguarda i prezzi di acquisto e di affitto ma la periferia interna è appetibile appetibili sia per le aziende sia per le persone. Montreuil è considerato un quartiere emergente e la continuazione del 20° arrondissement. Catalogato qualche anno fa come popolare ed industriale, Montreuil è molto ambito dai Bo-Bo che investono sempre più in locali per ricavarne dei loft. I prezzi si attestano intorno ai 5.900 euro al mq