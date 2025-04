Pioggia, allerta gialla nel Lazio

Allerta meteo gialla per pioggia nel Lazio, dalla mattinata di lunedì 14 aprile.

Nella nostra Regione sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati.

Per i dettagli consulta la pagina dedicata di questo sito, a cura della Protezione Civile Capitolina.

Per informazioni e/o interventi è possibile contattare la Sala Operativa della Protezione Civile di Roma Capitale, attiva H24, al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.