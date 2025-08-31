Pisa – Roma 0-1. Roma a punteggio pieno dopo 2 giornate

La Roma vince a Pisa per 1-0 giocando una buona partita che avrebbe potuto e dovuto chiudere prima. Gasperini manda in campo la stessa identica formazione vittoriosa contro il Bologna con Svilar in porta, difesa a tre con Hermoso, Mancini e Ndika, centrocampo con Wesley, Cristante, Koné e Angelino, sulla trequarti Soulé ed El Shaarawy, centravanti Ferguson.

La Roma cerca di imporre subito il gioco ma trova davanti un Pisa messo molto bene in campo e che davanti al suo pubblico vuole onorare il rientro in serie A dopo 34 anni e non molla una palla chiudendo tutti gli spazi possibili. È proprio la squadra di casa ad avere due ottime occasioni in due minuti, all’ 8′ Angelino si fa ubriacare sulla destra di Touré che crossa in mezzo dove il gigante Meister colpisce di testa a colpo sicuro ma troppo centrale e Svilar compie il solito miracolo parando in due tempi.

Al 10′ lo stesso Meister si trova solo davanti a Svilar, dopo un buco a centrocampo della Roma ma calcia fuori. Da questo momento in poi il Pisa davanti non si fa più vedere ed è la Roma ad avere la partita in mano ma malgrado gli sforzi di Soulé e il movimento di Ferguson davanti non si arriva ad una azione pulita, tanto che i guanti al portiere neroazzurro vengono sporcati solo al 42′ su punizione di Soulé troppo centrale. Si va al riposo con un tiro nello specchio per entrambe le squadre e una considerevole percentuale di possesso palla della Roma ma nessun gol.

Gasperini nel secondo tempo fa la mossa vincente. Non rientra in campo un generoso ma fumoso El Shaarawy sostituito da Dybala e la Roma cambia dal giorno alla notte. Da subito la squadra spinge di più con il duo argentino Dybala-Soulé a girare intorno a Ferguson e proprio da questi tre giocatori arriva il gol vittoria al 55′.

Dybala inizia l’azione sulla trequarti avversaria, entra in area e passa a Ferguson che stoppa e fa da sponda per Soulé che arriva al volo e di sinistro dalla lunetta dell’area insacca in porta 1-0. Il Pisa subisce il colpo e la Roma tenta il raddoppio che al 61′ arriverebbe anche sempre con Soulé ma il Var annulla per un impercettibile quanto involontario fallo di mano dello stesso numero 18 giallorosso. Il Pisa si rianima e ci crede, cambiando anche qualche giocatore e spostando in avanti il proprio baricentro ma la Roma è sempre attenta a ripartire, e avrebbe anche meritato un rigore per evidente fallo di mano in area di un difensore neroazzurro che solo il VAR vede con il braccio aderente al corpo, ed anche per questo la Roma non raddoppia. Il Pisa spinge, ma un Koné eccezionale in mezzo al campo e Svilar sempre sicuro non fanno subire il gol alla Roma. Entra anche Dovbyk per Ferguson e poi Celik per Hermoso, Rensch per Angelino ed El Aynaoui per Soulé.

Al 90′ Koné si mangia tutta Pisa e si invola in area, serve Dovbyk che con la solita flemma non dà la stoccata finale per il 2-0. Si soffre un po’ negli ultimi 5 minuti ma poi arriva il triplice fischio che sancisce la seconda vittoria consecutiva della Roma.

Ottima prova quindi della Roma non ai livelli visti con il Bologna ma è sembrata una squadra molto concentrata, molto sicura di ciò che fa applicando i dettami tattici del proprio allenatore, la porta rimane ancora inviolata anche se rimane il difetto di non chiudere prima la partita. Koné mostruoso, migliore in campo soprattutto nel secondo tempo. Davanti con Dybala la squadra cambia ma è il centravanti il vero problema. Ferguson lotta, si muove, fa sponda e sicuramente ha qualità importanti e i suoi gol arriveranno ma è Dovbyk il vero enigma.

L’ucraino entra anche bene in campo poi si perde, si nasconde dietro i difensori e si mangia un gol sul finale perché calcia senza mordente senza cattiveria. Vedremo se in questi due ultimi giorni di calcio mercato arriveranno novità importanti, le caselle del centrale e del terzino sinistro sono state riempite con gli arrivi di Ziolkowski e Tsimikas, ma manca ancora un attaccante a sinistra e poi bisogna vedere se si può trovare una soluzione centravanti, visto che si parla di uno scambio Dovbyk-Gimenez con il Milan. Ma staremo a vedere cosa succede nelle prossime 48 ore.

