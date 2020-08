Polizia Locale, avvio allo sgombero insediamento abusivo al Foro Italico

Sono iniziate questa mattina all’alba le operazioni di sgombero dell’insediamento abusivo sito in via del Foro Italico. Sul posto la Polizia Locale di Roma Capitale con 80 agenti, diretti dal Comandante del Corpo Dott. Stefano Napoli.

Al momento sono circa 15 le persone trovate all’interno e per le quali sono state avviate le consuete procedure di identificazione e gli accertamenti di rito tramite ufficio mobile di fotosegnalamento presente. Le pattuglie stanno provvedendo alla messa in sicurezza l’area, con la rimozione di bombole gas, materiali elettrici e allacci non a norma.

Rinvenuti alcuni cani, affidati alle cure ad apposita unità della Pet in Time. Presente anche personale della Sala Operativa Sociale per l’attivazione delle procedure di assistenza alloggiativa.

Al temine delle operazioni di sgombero e di demolizione delle baracche, sarà avviata dagli organi competenti la rimozione dei rifiuti e la successiva bonifica dell’area che si protrarrà per alcuni giorni, durante i quali proseguirà la vigilanza da parte della Polizia Locale.