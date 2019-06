Ponte di Nona: “Sistema fognario in tilt e appartamenti invasi da liquami”

«L’impianto fognario di diverse case popolari di Ponte di Nona va in tilt di continuo, causando innumerevoli e continui disagi ai residenti che, all’improvviso, si ritrovano casa invasa dalle acque nere e da odori terribili.

A essere in difficoltà sono sempre famiglie disagiate e anziani, già costretti a convivere con l’umidità che si crea in queste strutture fatiscenti. Oggi a doversi scontrare per l’ennesima volta contro questa situazione al limite dell’inverosimile è stata una signora tetraplegica, assegnataria dal 1986 di un alloggio al civico 81 di Via della Riserva Nuova che da anni vive nell’incubo di una fogna pronta a esplodere e ad allagarle casa. Qualcuno si è chiesto cosa possa significare per una persona in queste condizioni svegliarsi con gli escrementi sulle ruote della sua sedia a rotelle? Qualcuno ha pensato che al disagio nel quale si può trovare un disabile si somma anche quest’umiliazione? E che questo avviene ormai da diversi anni? Nessuno.

La verità è che in questi alloggi anche il sistema di reflusso delle acque nere è stato progettato male. Il risultato? Le acque di scarico risalgono dai tubi e gli appartamenti dei piani più bassi diventano in poco tempo ostaggio degli escrementi di tutta la palazzina. Inutile dire che anche questa situazione emergenziale non trova risposta nelle istituzioni. Municipio e Campidoglio giocano a rimpallarsi le responsabilità, adducendo l’assenza di fondi per la manutenzione. Nell’era della mala gestione a cinque stelle basta poco per trovare una motivazione e lasciare nelle difficoltà chi, più debole e fragile, avrebbe al contrario maggiore necessità di essere aiutato».

A dichiararlo Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e Vice Presidente della Commissione Controllo, Garanzia e Trasparenza di Roma Capitale, e Simone Carabella, dirigente nazionale FDI.