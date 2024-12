Ponte Milvio, online graduatoria 18 box mercato via Riano

Il rilancio del mercato di via Riano prende forma: è stata pubblicata la graduatoria definitiva per l’assegnazione di diciotto banchi del mercato di Ponte Milvio.

“Al netto di eventuali ricorsi, dopo aver presentato la documentazione necessaria – spiegano il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessore al Commercio e allo Sport, Tommaso Martelli – i nuovi assegnatari potranno ora firmare le concessioni con il Municipio e avviare entro sei mesi le nuove attività, alcune delle quali, come previsto dal bando, con apertura prolungata oltre l’orario mattutino per andare incontro alle esigenze della clientela“.

“Con la riapertura dei 18 banchi, che rappresentano oltre il 25% dell’organico dell’intero mercato – aggiungono Presidente e Assessore – proseguiamo nel percorso del rilancio del mercato che ha visto, in questi anni, la nascita al suo interno del nuovo spazio polifunzionale del Municipio XV e la sua completa riqualificazione possibile grazie alla vittoria del bando regionale con lo stanziamento di centomila euro.

Con questi fondi sono stati realizzati interventi sull’illuminazione, per una nuova domus ecologica per il corretto conferimento dei rifiuti e per l’allestimento di una “food court” con tavoli, ombrelloni e sedute, per permettere ai clienti del mercato di consumare sul posto il cibo acquistato. Ora, con la graduatoria definitiva, sarà infine apposta la nuova segnaletica“.

Obiettivo del Municipio, al lavoro su tutte le altre aree mercatali del quadrante, è rendere il mercato di Ponte Milvio “sempre più attrattivo e pronto a recepire le esigenze della clientela, in un contesto completamente diverso rispetto a qualche anno fa“.

Per conoscere la graduatoria, visita la pagina dedicata del sito istituzionale del Municipio XV.

