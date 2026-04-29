“Portuali” al Delia Scala di Bracciano

Il successo della proiezione di “La voce di Hind Rajab” Sabato 25 aprile 2026 invita a non perdere il prossimo importante e ultimo appuntamento della rassegna cinematografica “Cine-Europa, la cultura democratica e il diritto internazionale”

“La voce di Hind Rajab” è arrivata chiara e forte a un pubblico numeroso, attento, commosso: non si sono sentiti semplici spettatori, ma partecipi al dramma che si consuma ogni giorno in Palestina. Che rimanda a una domanda: che fare, quando i governi europei tergiversano, la propaganda imperversa, la ferocia trionfa?

Un esempio di iniziativa dal basso viene da “Portuali”, docu-film di Perla Sardella.

Come è successo per “Regeni, tutto il male del mondo” e per “La voce di Hind Rajab”, l’invito è non solo ad assistere, ma a partecipare alla visione di “Portuali”, sabato 2 maggio alle 18,30, al Delia Scala di Bracciano.

La proiezione verrà preceduta da un intervento in presa diretta di Josè e di Riccardo, rispettivamente portuali di Genova e Civitavecchia.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti.

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