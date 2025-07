“Poteva essere una strage”: parla il presidente del Municipio dopo l’esplosione di via dei Gordiani

“Ho sentito il boato nitidamente. In venti minuti ero sul posto. La mia prima preoccupazione? I bambini del centro estivo”. A parlare è Mauro Caliste, presidente del Municipio V, giunto in via dei Gordiani pochi istanti dopo la devastante esplosione che ha squarciato la quiete di un venerdì mattina.

Un distributore di benzina e Gpl è saltato in aria alle prime luci del giorno, sprigionando un inferno di fiamme visibile in mezza città e scatenando il panico tra i residenti.

Una scena da film catastrofico: vetri in frantumi, auto carbonizzate, decine di feriti – tra cui forze dell’ordine e soccorritori – e l’ombra lunga di una tragedia sfiorata.

“Come prima cosa sono corso al centro sportivo ricreativo lì davanti, dove si trovavano 15 bambini. Vederli salvi, nonostante la paura che li segnerà a lungo, è stato un sollievo. Poteva andare molto peggio”, ha raccontato il minisindaco con la voce ancora scossa.

Minuti di terrore e il pensiero a chi abita lì

Secondo quanto riferito da Caliste, il numero dei feriti è in continua evoluzione: “Aumenta di minuto in minuto. Diversi piani dei palazzi attorno sono stati evacuati. I vetri sono esplosi in aria, pezzi di muratura divelti, ambulanze ovunque. È stato un incubo”.

Dietro la pompa di benzina esplosa, si trovano infatti fabbricati e abitazioni civili. Le squadre di emergenza – vigili del fuoco, polizia, carabinieri, protezione civile – sono intervenute con rapidità, ma la potenza della deflagrazione ha lasciato segni profondi, visibili e invisibili.

Un territorio “martoriato” che chiede aiuto

Ma quella di oggi, per il Municipio V, è solo l’ultima pagina di un copione già letto. “Abbiamo vissuto incendi al parco di Centocelle, spesso legati agli autodemolitori, un altro incendio al confine con il VII municipio, nel parco di Torre Spaccata, senza contare le continue voragini e crolli stradali. È un territorio martoriato, serve una risposta sistemica”.

Caliste lancia un appello forte e chiaro: “Il sindaco Gualtieri e la giunta conoscono bene la fragilità di quest’area. Molto è stato fatto, ma bisogna fare di più. Subito. Chiediamo azioni concrete e urgenti per mettere in sicurezza il territorio. Non possiamo aspettare la prossima tragedia per intervenire”.

IL VIDEO

