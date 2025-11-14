Prati, il nuovo Mercato dell’Unità prende forma: arrivate le prime “lanterne” luminose

Prosegue a passo spedito la trasformazione del Mercato dell’Unità, uno dei simboli storici di Prati, pronto a rinascere con un progetto architettonico che punta a farne un nuovo polo di commercio e socialità.

Il cantiere di via Cola di Rienzo ha infatti accolto le prime “lanterne”, gli innovativi box luminosi destinati a sostituire i tradizionali banchi in acciaio: strutture versatili, scenografiche, pensate per trasformare il mercato in uno spazio vivo anche nel tardo pomeriggio e nelle ore serali.

Le nuove “lanterne”: 41 box pensati per vivere il mercato tutto il giorno

Il cuore del nuovo mercato sarà composto da 41 postazioni, di cui 29 lanterne mobili dotate di illuminazione regolabile e un sistema telescopico in grado di modificarne altezza e funzionalità.

Non solo vendita: il progetto include spazi dedicati alla somministrazione di cibo e bevande, creando un’area che potrà ospitare degustazioni, eventi e momenti di incontro.

Il layout completamente ridisegnato prevede un grande corridoio centrale pensato come una piazza coperta, un luogo dove fermarsi, incontrarsi, vivere il quartiere oltre il semplice acquisto della spesa.

Un investimento da 4 milioni per restituire un’icona ai cittadini

Finanziato con fondi giubilari per un totale di circa 4 milioni di euro, il nuovo Mercato dell’Unità è parte del più ampio piano di valorizzazione dello spazio pubblico avviato da Roma Capitale.

L’intervento – progettato dall’architetto Antonio Atripaldi (ADAT Studio) e sviluppato da LaSIA SpA – prevede anche:

restauro delle facciate esterne

rifacimento completo dei pavimenti

nuovi lucernai

un sistema di illuminazione capace di valorizzare la struttura storica

Se la tabella di marcia verrà rispettata, i cittadini potranno tornare tra i banchi del mercato nei primi mesi del 2026.

Bonaccorsi: “Un nuovo cuore per Prati, non solo un mercato”

«Il nuovo Mercato dell’Unità sarà un punto di riferimento per tutto Prati – spiega Lorenza Bonaccorsi, presidente del Municipio I –. Non sarà soltanto un luogo di commercio, ma uno spazio capace di vivere anche di sera e durante gli eventi. Intorno al mercato stiamo ridisegnando l’intero quartiere, dalla riqualificazione di via Ottaviano a quella di piazza Risorgimento: un progetto di rigenerazione che restituirà ai cittadini spazi belli e funzionali».

Scatà: “Tradizione e innovazione per un mercato del futuro”

«Restituirlo ai cittadini completamente rinnovato e più accessibile – aggiunge Jacopo Scatà, assessore al Commercio del Municipio I – significa dare nuova energia al tessuto economico di Prati e costruire un’identità contemporanea che unisce tradizione, innovazione e comunità».

