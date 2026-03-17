Premiata Ottica Lauriola

Il V municipio in questi quattro anni di attività, di concerto con gli uffici che hanno curato la ricerca per individuare nei settori del Commercio, dell’Artigianato e Mercatali le attività con maggiore anzianità e ancora attive pur tra mille difficoltà, tra cui quelle dovute alla grande distribuzione e al dilagare della vendita online.

Ottica Lauriola non solo ha resistito ai cambiamenti intervenuti nel settore del commercio, ma è riuscita, grazie alla qualità dei prodotti offerti e alla professionalità di chi lavora nell‘impresa, a primeggiare nel settore offrendo prodotti di eccellenti sia nel reparto Occhiali che in quello delle Lenti a contatto.

Per un mero errore materiale il nome dello storico esercizio non era venuto fuori ma il 13 marzo scorso il presidente della commissione commercio Marco Pietrosanti ha recuperato a quella svista e consegnato la meritata targa a Roberto Lauriola.

Roberto è figlio di Stefano Lauriola che aprì l’attività di Ottica in via dei Faggi angolo via dei Lauri a Centocelle nientemeno che nel 1968. Purtroppo Stefano qualche anno fa ci ha lasciato. Ma al suo posto il figlio Roberto che manda avanti l’attività con la stessa professionalità e amore di papà Stefano.

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