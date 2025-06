Premio Anna Magnani XI Edizione

Il 9 giugno 2025 presso la Sala Cinecittà della Casa del Cinema di Roma a Villa Borghese si è tenuta la cerimonia del Premio Anna Magnani giunto all’XI Edizione.

Il Premio Anna Magnani è la più importante manifestazione internazionale dedicata alla sua memoria, come attrice conosciuta in tutto il mondo.

Direzione artistica e organizzazione di Francesca Piggianelli, presidente dell’Associazione Culturale Romarteventi, Patrocinato dalla Regione Lazio, Roma Capitale, Roma Lazio Film Commission, Panalight, Centro Sperimentale di Cinematografia con il riconoscimento della Direzione Generale Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, un premio che viene assegnato agli artisti, registi, personaggi del cinema, musica, tv, giornalismo, teatro, romanità, sociale, maestranze più autorevoli e nuovi talenti.

Programma e Premiati presenti

Gabriele Mainetti Premio Regista dell’anno per il film La città proibita

Daniela Rambaldi Premio International Presidente della Fondazione Carlo Rambaldi

Roberto Chevalier Premio alla Carriera artista, doppiatore nazionale ed internazionale

Cesare Bocci Premio alla Carriera per gli straordinari molteplici ruoli nel cinema, teatro e tv

Nadia Rinaldi Premio alla Carriera poliedrica attrice nel cinema, tv, teatro e per la sua romanità

Primo Reggiani Premio Attore dell’anno cinema, tv e per il film Francesca e Giovanni regia di Simona Izzo e Ricky Tognazzi

Ginevra Francesconi Premio Giovane talento attrice dell’anno e protagonista del film Una figlia regia di Ivano De Matteo

Igor Righetti Premio Omaggio ai grandi del cinema regista e sceneggiatore del film Alberto Sordi Secret

Roberta Ammendola Premio Speciale Giornalista e conduttrice tv

Luca Barbarossa Premio speciale Musica per la brillante carriera artistica, successi per il tour live teatrale Cento storie per cento canzoni e per il programma Radio 2 Social Club

Antonio Desiderio Premio international Danza, tra i più importanti producer e manager di danza apprezzato in tutto il mondo

Marco Carlucci Premio Speciale progetto sociale dell’anno e Premio Panalight per la regia dell’opera multimediale Insieme

Diego Rojas Chaigneau Premio Speciale Nuovo talento assegnato da Lazio Finanza

Pivio & Aldo De Scalzi Premio Speciale Cinema e musica e per il documentario Musicanti con la pianola regia di Matteo Malatesta sulla vita artistica dei due grandi compositori

Un ringraziamento ad alcuni componenti del Comitato D‘Onore presenti tra cui, Luca Verdone, Saverio Vallone, Elettra Ferraù, Stefano Di Tommaso, Manuela Ruiu Smith, Elizabeth Missland, Manuela Pasqualetti, Franco Mariotti, Eleonora Ivone, Gerry Guida, Enzo De Carlo, Gennaro Marchese, Gianni Mammolotti, Max Filippini, Adriana Russo e la presenza di numerosi ospiti d’eccezione. Si ringraziano per la collaborazione Lazio Finanza ed Officina del Cinema, per i Premi Speciali Panalight, opere artistiche Onivars, Branca, Matteo Vari, Gianluca Ferraro, Leandro il fornaio dal 1980, Antica Distilleria Petrone, Stappando e tutto lo staff di Romarteventi.

