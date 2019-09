Premio Mario Caldaro a Centocelle

Sabato 21 settembre 2019 si terrà a Centocelle la seconda edizione del Premio Mario Caldaro in ricordo di una persona molto amata nel quartiere. l’appuntamento è ale ore 9 al Parco del Forte Prenestino.

Anche quest’anno il Centro Educazione Ambientale del Municipio V tra gli organizzatori dell’evento promosso dal Municipio V in ricordo della figura del ciclista e artigiano della bicicletta di Centocelle Mario Caldaro

Molti mi chiedono chi era Mario Caldaro.

Dall’archivio di famiglia, che ringrazio, tante foto ricordo ma soprattutto tanta passione: per le bici che costruiva personalmente, per il ciclismo, che viveva attraverso la sua squadra e le gesta dei grandi campioni, per Centocelle che cercava di animare con le gare di quartiere.

Riconosco il grande Felice Gimondi, recentemente scomparso e Francesco Moser. Sul retro di alcune, scientemente riportati, nomi e occasioni. Ecco Franco Bitossi, Italo Zilioli, le interviste di De Zan.

E poi tanti altri volti ai quali vorrei dare un nome e che raccontano in silenzio un pezzo di storia del ciclismo e d’Italia.

E la mancanza del narratore che, con dovizia di particolari e la memoria limpida, ti rendeva partecipe dell’evento, con il passare del tempo si fa sempre più sentire.

IL PERCORSO