Presentato il progetto “MAMMAROMA” per piazza dei Mirti

Questa mattina, domenica 9 novembre 2025, in via dei Castani è stato presentato, introdotto dall’assessore municipale all’Urbanistica Sergio Scalia, da Alice Buzzone dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia di Roma, il progetto “MAMMAROMA”.

Vincitore del bando per un progetto di partecipazione sullo spazio di piazza dei Mirti promosso dall’Ordine degli Architetti di Roma d’intesa con il V municipio nell’ambito del Festival dell’Architettura (FAR) ed a cui hanno partecipato circa 30 studi di architetti.

La struttura del progetto vincitore del bando verrà installata per circa 3 giorni il prossimo anno a cura dell’Ordine degli Architetti.

Nei prossimi mesi saranno costruiti con il territorio una serie di eventi che faranno vivere in quel periodo lo spazio realizzato.

Negli interventi di alcuni dei partecipanti sono state espresse perplessità e riserve sull’opportunità della scelta del luogo e sull’impatto della struttura.

È stata assicurata da parte dei progettisti la disponibilità all’ascolto di critiche e proposte.

Cliccando sul QR-CODE della cartolina di questa foto si possono visionare tutti i progetti presentati.

