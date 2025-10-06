Presentazione del romanzo “Quel che resta”, alla libreria caffè Mangiaparole

Sabato 18 ottobre alle ore 17, la libreria caffè letterario Mangiaparole ospiterà la presentazione del romanzo “Quel che resta” di Gianluigi Polcaro, edito da Besa editrice.

L’incontro sarà moderato da Riccardo Pulcini, scrittore e cantautore, che dialogherà con l’autore. Gli attori Nadia Barbarella e Matteo Nazzarri daranno voce ad alcuni brani tratti dal libro. L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Facebook della libreria. L’ingresso è libero, in via Manlio Capitolino 7/9, zona metro Furio Camillo.

“Quel che resta“, secondo romanzo pubblicato da Polcaro dopo “Excelsior!”, intreccia vicende private e collettive.

Il romanzo si muove su due piani temporali: da un lato racconta la storia di Giunio, comandante partigiano che per vendetta entra nella Resistenza e che grazie alle sue gesta verrà scelto da Luigi Longo per entrare nelle file del risorto Partito Comunista Italiano; dall’altro segue la storia di Giulio Deritti, un giornalista dei nostri giorni, anticonformista, intento a completare la scrittura di un romanzo.

Le vicende narrate sin dal 1945 nel nord Italia, si svilupperanno poi a Roma, dove gli eventi che hanno segnato la Repubblica si intrecceranno con quelli del PCI e vedranno, come scenario privilegiato, il quartiere Prenestino/Pigneto, depositario di fatti densi di storia patria e di quelli più metropolitani dei giorni nostri.

Attraverso il confronto tra queste due figure – diverse ma legate da un filo comune – il romanzo riflette sull’identità italiana nel passaggio dalla guerra di Liberazione alla nascita della Repubblica dei partiti, offrendo uno sguardo lucido e non retorico sulla storia recente del Paese.

La narrazione si sviluppa attraverso le fasi cruciali della nostra storia (il referendum Monarchia-Repubblica, le elezioni del ’48, l’attentato a Togliatti e via dicendo), intrecciate da una vera e propria saga della famiglia Berardi, come si vedrà nello sviluppo della trama, ponendo domande su ciò che resta davvero della storia, della militanza e delle scelte compiute, in un’Italia così diversa da quella conosciuta nel secolo scorso.

Gianluigi Polcaro, giornalista e già autore di altri lavori di narrativa, ha scritto per 0111 Edizioni il romanzo “Excelsior!” nel 2018. Una sua raccolta di racconti è stata pubblicata nel 2014 da Sampognaro e Pupi con il titolo di “Racconti metropolitani”. Ha pubblicato, inoltre, per la 0111 Edizioni “Un antico fiume di lacrime” (versione e-book e audiolibro) nel 2012, ed è autore, insieme a Riccardo Pulcini di “Almeno uno su due” pubblicato per i tipi di Lite Edition nel 2011.

