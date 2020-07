Prestipino: “Positive novità per le famiglie dei Piani di Zona”

“Con l’intesa raggiunta ieri 30 luglio 2020 in Conferenza Stato-Regioni, il Partito Democratico ha sancito la fine del disagio di migliaia di famiglie proprietarie di appartamenti ricompresi nei Piani di zona.” Lo dichiara in un comunicato la deputata Patrizia Prestipino.

“Dopo 18 lunghi mesi – continua l’on. Prestipino – di attesa e di lavoro in stretto raccordo con i comitati cittadini e gli uffici del Mef, il Decreto Ministeriale tanto atteso che semplifica l’iter di affrancazione degli immobili, libererà dal disagio giudiziale gli ex proprietari e permetterà agli attuali proprietari di conservare il valore reale dei propri beni. Il Decreto darà finalmente le soluzioni tanto attese dai cittadini che hanno acquistato o venduto immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata. Un lavoro di squadra che ha portato i suoi frutti. Di questo gioco di squadra voglio ringraziare in primis il ministro Gualtieri e poi i colleghi Fragomeli e Dessì con i quali ho condiviso il percorso che ha portato alla stesura del decreto.”