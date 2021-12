Primo incontro sindacati inquilini Sunia, Sicet ed Uniat con il neo-Assessore Tobia Zevi

Dando priorità all’emergenza, ci si attende un primo intervento dell’Amministrazione sulla gestione degli sfratti esecutivi, in coordinamento con la Prefettura, affinché alle famiglie in condizioni di fragilità venga garantito il passaggio di casa in casa

Viene ritenuto prioritario, per poter dare corpo a qualunque progetto, un forte investimento sul personale per riportare il Dipartimento ad un livello accettabile di efficienza, visto che oggi risulta inadempiente su tutte le lavorazioni di istruttorie (a partire dal contributo COVID non ancora erogato, alle graduatorie Erp da aggiornare, fino alle nuove assegnazioni di alloggi).

È stata infine sottolineata la necessità di adeguare le condizioni di accoglienza e ricezione dei cittadini che si rivolgono all’assessorato al livello minimo di dignità e rispetto delle persone, che negli ultimi anni è stato purtroppo negato.

Verrà quindi definito un calendario di lavoro per riconvocare il tavolo e cominciare a proporre soluzioni pratiche per le varie problematiche.