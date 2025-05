Primo Regina Coeli di Papa Leone XIV, ecco la mappa informativa

Domenica 11 maggio, alle 12, Papa Leone XIV recita la preghiera mariana del Regina Coeli dalla loggia centrale della basilica di San Pietro. Prevista la presenza di 150mila fedeli.

In campo un rilevante schieramento di Forze dell’Ordine, soccorritori e volontari di protezione civile per assistere pellegrini e visitatori.

È prevista l’installazione di maxi schermi, servizi igienici supplementari e attività informative per favorire la più gradevole partecipazione all’evento.

Nel fine settimana sulla home page di questo portale è in evidenza una mappa interattiva che segnala a pellegrini, fedeli e turisti alcune informazioni utili, ed in particolare il posizionamento dei maxischermi, i varchi di accesso alle aree e la collocazione dei servizi igienici da poter utilizzare.

Le informazioni, divise per gruppi indipendenti, possono essere accese o spente a piacimento dalla lista nella colonna a sinistra della mappa, e la mappa può essere centrata e ingrandita nella zona d’interesse, come una normale mappa di navigatore.

Le informazioni sono il prodotto dello sforzo congiunto di tutte le istituzioni nazionali, regionali e comunali che partecipano, in qualità di componenti del Sistema di Protezione Civile, alle attività coordinate di assistenza alla popolazione.

In particolare, il servizio è il risultato dello stretto coordinamento tra le Funzioni Pianificazione, Comunicazione e Telecomunicazioni del Centro Operativo Comunale di Roma Capitale.

La mappa, aperta e continuamente monitorata dalle funzioni citate, è raggiungibile da cellulare, tablet e da computer fissi e portatili collegati on line. Alcune informazioni, potrebbero non essere aggiornate a seguito di situazioni contingenti non rilevate o non comunicate al C.O.C.

Per alcuni dispositivi potrebbe essere necessario aggiornare il browser

CONSULTA LA MAPPA.

Il piano mobilità

Per gli eventi a San Pietro e per altri appuntamenti previsti nella giornata di domani (la messa a piazza Cavour per il Giubileo delle Bande musicali e la Race for the Cure al Circo Massimo) Atac ha predisposto un’intensificazione della metro A nella fascia mattutina e un potenziamento dei presidi alle stazioni di Circo Massimo, Colosseo, Termini, San Giovanni, Cipro, Lepanto e Ottaviano.

L’area di San Pietro si può raggiungere con il trasporto pubblico: sulla metro A le fermate più vicine sono Ottaviano e Cipro; con le ferrovie, ci sono le linee FL3 e FL5, che fermano proprio alla stazione di San Pietro, e poi c’è la linea FL1, che ferma anche a stazione Trastevere dove è possibile scambiare con le linee FL3 e FL5.

Per raggiungere l’area del Vaticano si possono poi utilizzare le linee 19bus (Valle Giulia-viale Giulio Cesare), 23, 32, 34, 40, 46, 49, 62, 64, 70, 87, 98, 190F (linea festiva), 280, 492, 495, 590, 870, 881, 916 e la domenica 916F e poi ancora la 982.

