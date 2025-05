Pro calcio Tor Sapienza di nuovo nell’elite del calcio regionale

Dopo un solo anno di “purgatorio”, la gloriosa compagine di Tor Sapienza è riuscita nella non semplice impresa di ritornare nell’eccellenza regionale dopo la retrocessione dello scorso campionato e farà di nuovo compagnia all’altra compagine leader del V municipio: il Certosa.

È stata un’impresa quella della squadra della famiglia Armeni, inserita in un girone di ferro con Formia, Fregene, Sabaudia, Lupa Frascati, Vigor Perconti, solo per citarne qualcuna, che i giallo-verdi allenati da Danilo Pistillo (ex prof.) hanno, sin da subito, impresso un ritmo che le altre non hanno saputo mantenere, tranne il blasonato Formia, l’ultimo a cedere.

Nell’ultima giornata bastava un pareggio per avere la certezza matematica, ma a Frascati non c’è stata storia (0-2) e così la prossima stagione, al campo sportivo Castelli assisteremo ad incontri del massimo campionato regionale con compagini di assoluto livello.

Fare l’elenco completo dei giocatori della Pro calcio Tor Sapienza è esercizio difficile nominarli tutti, ma due su tutti meritano una menzione particolare: Alessandro Morbidelli, bomber con 23 gol e il portiere saracinesca Tomascy Francabandiera (nella foto) autore di una stagione favolosa.

Ora sicuramente la dirigenza si metterà a tavolino per la programmazione della prossima stagione sportiva al fine di affrontare al meglio un campionato di elite come quello dell’eccellenza.

Noi della redazione di Abitare A Roma auguriamo allo staff del Tor Sapienza le migliori fortune sportive per il bene del territorio e dei suoi giovani.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.