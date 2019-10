Prosegue il Seminario “Eroi. Santi. Capi. Dannati” del Prof. Antonio Saccà 

Mercoledì 9 ottobre 2019, alle ore 17.15, presso il centro culturale “Gabriella Ferri”, in Roma (con ingressi da via G. Galantara 7 e via delle Cave di Pietralata 76, con possibilità di parcheggio interno), ci sarà la seconda lezione del nuovo Seminario del Prof. Antonio Saccà, dedicato a: “EROI. SANTI. CAPI. DANNATI”.

Questa settimana si parlerà di “Cartagine: Annibale. Roma. Scipione l’Africano”.

Annibale è stato un condottiero e politico cartaginese, famoso per le sue vittorie, durante la seconda guerra punica e definito, da alcuni, “il più grande generale dell’antichità”.

La seconda guerra punica (chiamata, fin dall’antichità, anche guerra annibalica), fu combattuta tra Roma e Cartagine nel III secolo a.C., dal 218 a.C. al 202 a.C., prima in Europa (per sedici anni) e successivamente in Africa.

Publio Cornelio Scipione Africano, noto anche semplicemente come Scipione l’Africano, è stato un politico e militare romano, appartenente alla gens Cornelia.

Inoltre, notizia appena ricevuta, martedì 8 ottobre 2019, alle ore 17.00, inizierà un Seminario, dallo stesso titolo, anche presso il centro anziani Portonaccio, in Roma, via F. Meda 147, dove verrà recuperata la prima lezione, non effettuata la settimana scorsa, con una breve “introduzione al Seminario”, per poi passare a parlare di: “LA GRECIA: Pericle, Milziade. Leonida”.

Nelle due immagini: busto di Pericle e scena della seconda guerra punica

