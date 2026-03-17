Proteste per il GRAB a Torpignattara

Abbiamo ricevuto già un consistente numero di proteste da parte cittadini che si vedono scippare dei servizi per far posto alle biciclette.

Nessuna contrapposizione tra le due e le quattro ruote, ma solo la constatazione che i progettisti del GRAB sono andati a penalizzare chi frequenta la Chiesa di San Giuseppe Cafasso e la scuola pubblica antistante.

Davanti la chiesa sono stati eliminati i parcheggi a pettine, una scelta assurda tenendo conto che la parrocchia richiama una moltitudine di persone in occasione delle S. Messe e delle cerimonie come cresime, comunioni, matrimoni e funerali.

Come detto qui non si tratta di contrapposizione tra automobili e biciclette, ma solo di una contestazione a Istituzioni e progettisti che operano senza né ascoltare né a tenere in giusta considerazione le reali esigenze della cittadinanza tutta.

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