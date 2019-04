Pubblicato secondo bando per accesso al Sassat (Servizio di Assistenza e Sostegno Socio Alloggiativo)

Il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative ha pubblicato sul sito di Roma Capitale l’Avviso Speciale riservato agli assegnatari di Assistenza Alloggiativa Temporanea CAAT risultati esclusi a seguito del primo Bando per l’ingresso nel Servizio di Assistenza e Sostegno Socio Alloggiativo SASSAT.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 13.00 del 24 maggio 2019.

La pubblicazione dell’Avviso Speciale segue la Direttiva emanata dell’Assessora al Patrimonio e alle Politiche Abitative di Roma Capitale in attuazione della mozione dell’Assemblea Capitolina del 12 marzo, al fine di tutelare i nuclei familiari in assistenza alloggiativa anche in considerazione della complessità che è stata rilevata relativamente al Bando SASSAT del 2017, nell’intento di ridurre al minimo eventuali errori materiali e garantire un equo e trasparente accesso al servizio di tutti i cittadini interessati.

Lo sportello informativo dipartimentale in via Quadrato della Concordia 4 è disponibile per informazioni e modulistica, con apertura il martedì ed il giovedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30. Per orientamento o supporto per la compilazione del modulo di domanda è inoltre disponibile un servizio telefonico ai numeri 06.67106161 o 06.67106333, attivo tutti i martedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.30.

Il modulo di domanda è disponibile sul sito di Roma Capitale al seguente link:

https://www.comune.roma.it/ web/it/scheda-servizi.page? contentId=INF251319