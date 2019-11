Pulcini: “Ecco come stanno realmente le cose nel quartiere Prampolini”

Riceviamo e pubblichiamo

Ho letto l’articolo di Olga Di Cagno sul quartiere Prampolini che descrive una realtà completamente distorta e, per non diffondere falsi allarmismi, voglio raccontare come stanno realmente le cose.

Prima di tutto il Parco Prampolini, diventato pubblico grazie al lavoro che abbiamo svolto e che prima di noi nessuna Giunta aveva portato a compimento, è in perfetta condizione ed è stato dato in adozione ad un’associazione che cura attentamente l’area.

Sempre in tema “aree verdi”, abbiamo fatto un importante intervento su viale Giovanni Battista Valente e stiamo completando grandi lavori per quanto riguarda l’ex Depositeria Valente, un luogo che per anni era stato vittima di abbandono e degrado. Abbiamo realizzato anche un importante intervento sull’area verde di fronte all’Istituto Giorgi – Woolf. A proposito di scuole, abbiamo dotato il quartiere di un nuovo asilo nido su via Alfredo Covelli ristrutturando l’immobile presente.

Nell’articolo si parla anche di un problema di rifiuti e, anche in questo caso, bisogna fare delle precisazioni. Prima di tutto abbiamo attivato il nuovo modello di raccolta differenziata porta a porta per le utenze non domestiche (un servizio riservato alle varie attività commerciali presenti nella zona) e, per quanto riguarda le utenze domestiche, prevediamo di attivarle entro il 2020. Ci tengo a sottolineare che è stato già individuato dove collocare le domus ecologiche insieme agli amministratori di condominio delle palazzine presenti. Nella foto dell’articolo si vedono dei rifiuti per strada. Ci sono stati dei momenti di criticità (come comunicato più volte) per colpa di un sistema impiantisco che la Regione non ha adeguato alle necessità e in più c’è una responsabilità di alcuni cittadini che non conferiscono correttamente i rifiuti. Per questo siamo intervenuti più volte con Ama con la cassa ragno per rimuovere i rifiuti speciali, pericoloso e ingombranti abbandonati nella zona. Voglio inoltre ricordare che abbiamo dovuto più volte chiamare la Polizia Locale che è intervenuta per rimuovere le macchine poste in doppia fila che impedivano il passaggio del camion Ama su via Claudio Truffi.

Infine, l’articolo parla di un quartiere abbandonato e di residenti mai ascoltati. Anche questo, non mi risulta: abbiamo continui contatti con i cittadini e con loro abbiamo svolto vari sopralluoghi in zona.

Stiamo migliorando un intero territorio che abbiamo trovato abbandonato e con problemi decennali mai risolti.

Anche se spesso troviamo difficoltà lungo il nostro cammino, come Amministrazione vogliamo continuare così, migliorandoci giorno per giorno e ascoltando sempre i cittadini.

Dario Pulcini, Assessore alle Politiche Ambientali del V municipio