“Purga e cioccolato” al Teatro San Giustino

La compagnia “I fatti in casa” torna ancora in scena con la commedia di successo “Purga e cioccolato” già vincitrice della rassegna teatrale “Autunno a teatro 2022”.

Anche questa volta tornano in scena con una nobile motivazione, sostenere ed aiutare i ragazzi della Parrocchia San Giustino in vista della Giornata Mondiale della Gioventù che si terrà ad Agosto a Lisbona.

“Abbiamo aderito in maniera entusiastica al loro invito – dicono gli artisti della compagnia – e adesso mancate solo voi. Venite ad aiutarci e, soprattutto, a passare un’ora e mezza di vera allegria. Per l’occasione, Sabato 15 Aprile, saremo in scena con doppio appuntamento: alle ore 17.00 e alle ore 21.00. Non aspettate…prenotate, prenotate, prenotate. Vi aspettiamo”.