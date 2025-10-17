Quadraro, il mercato di piazza dei Tribuni è storia: abbattuti gli ultimi banchi

Il movimento incessante della ruspa, un rumore di ferro che cede e polvere che si alza nell’aria. Così, in poche ore, si è chiusa una storia lunga più di mezzo secolo: quella del mercato rionale di piazza dei Tribuni, al Quadraro.

Gli ultimi banchi — scheletri arrugginiti di un passato che fu cuore pulsante del quartiere — sono stati abbattuti. Restano in piedi soltanto i due chioschi dei fiorai, ultimi superstiti di un luogo che un tempo contava 37 licenze attive.

Negli anni, il mercato era diventato sempre più silenzioso. Già nel 2020, il censimento del Municipio VII (non X, come in alcuni riferimenti) aveva contato appena dodici operatori ancora presenti.

Oggi, di quella comunità di commercianti, restano soltanto i ricordi e le voci degli abitanti che da bambini correvano tra le bancarelle.

“C’è voluto più del previsto”, ammette il presidente del Municipio VII Francesco Laddaga, ricordando come la chiusura definitiva fosse stata decisa già tre anni fa, con una risoluzione che chiedeva lo smantellamento dell’area.

Per capire il perché di questo ritardo basta guardare alla proprietà: a differenza del mercato di largo Gregorovius, demolito da tempo, quello del Quadraro si trova su area privata.

Ma la storia non finisce tra le macerie. “Con l’attuale proprietà è in corso un’interlocuzione – spiega Laddaga –. Da parte loro è stata espressa la volontà di riqualificare la piazza, cedendola al Comune in cambio dei diritti a realizzare alcune opere in zona”.

Un’ipotesi che, se confermata, aprirebbe la strada a un nuovo volto per piazza dei Tribuni, oggi uno spazio sospeso tra passato e futuro.

Intanto il Municipio guarda avanti: “Abbiamo elaborato uno studio di progettazione che interessa tutto l’asse da piazza dei Tribuni a piazza Don Bosco – anticipa Laddaga –. Si punta a marciapiedi più larghi su via dell’Aeroporto, nuovi alberi su via dei Consoli e una viabilità più sostenibile e vivibile.” Il percorso, precisa il minisindaco, sarà partecipato: “Mercoledì 29 ottobre ascolteremo le proposte dei cittadini nella sala rossa di piazza Cinecittà. L’obiettivo è restituire al Quadraro una centralità degna della sua storia.”

E mentre i camion caricano gli ultimi resti dei banchi demoliti, qualcuno si ferma a guardare. “Qui venivo con mia madre ogni sabato mattina”, racconta un anziano residente. “C’erano voci, profumi, risate. Adesso resta solo il silenzio… ma magari tornerà qualcosa di bello.”

