Quanto costa vivere a Roma?

Roma conquista il cuore di chi decide di visitarla, perché è una città che porta con sé secoli di storia. Una vera e propria culla dell’arte e della cultura, capace di trasportare chi vi abita in un viaggio attraverso luoghi antichi, piazze a carattere storico e monumenti simbolo.

La capitale italiana attira per le sue radici storiche e anche per la vita contemporanea che offre, grazie a ristoranti, eventi culturali in tutte le stagioni e la possibilità di costruire una quotidianità in un contesto unico nel suo genere. Molte persone decidono di stabilirsi nella capitale, spinte dalla voglia di immergersi in un ambiente urbano che riesce sempre a regalare tante emozioni. Quindi, comprare una casa o prendere in affitto un appartamento costituiscono dei passi significativi.

Affitti e spese per l’abitazione

La scelta di un alloggio a Roma dipende da vari fattori, come la vicinanza ai luoghi di interesse e ai mezzi di trasporto. Nel centro storico i prezzi degli affitti sono più alti rispetto alle zone periferiche. Un monolocale può superare i 900 euro mensili, mentre un appartamento più spazioso sfiora cifre intorno ai 1.500 euro. Spostandosi verso quartieri meno turistici, i costi diminuiscono e si possono trovare bilocali a circa 700 euro al mese.

Oltre all’affitto vanno considerate spese come il condominio, le utenze domestiche e la manutenzione ordinaria. Per chi desidera avere una panoramica aggiornata dei costi delle abitazioni, risulta pratico consultare il servizio di CasaDaPrivato, in cui si può trovare un elenco di case in affitto a Roma tra privati e scegliere in maniera autonoma l’abitazione più adatta alle proprie esigenze.

Spese per i trasporti

Muoversi nella capitale può essere complesso se non si valutano con attenzione i diversi mezzi disponibili. Una soluzione vantaggiosa per chi utilizza spesso il trasporto pubblico è rappresentata dagli abbonamenti mensili o annuali per autobus, tram e metropolitana. Un abbonamento mensile potrebbe raggiungere i 35 euro, mentre quello annuale può arrivare a circa 250 euro.

Chi preferisce l’auto privata deve tenere conto di fattori come il costo del carburante e i parcheggi. In alcune zone è obbligatorio richiedere un permesso per la sosta, soprattutto in aree a traffico limitato. Sono comunque a disposizione opportunità di mobilità alternativa, come car sharing e biciclette in condivisione.

Spese per la quotidianità

I costi medi per la spesa variano in base al supermercato scelto: i piccoli negozi di quartiere offrono prodotti freschi, ma potrebbero risultare più cari, i supermercati permettono di contenere la spesa e di trovare offerte convenienti.

Anche le utenze incidono sulla pianificazione del budget. Per una famiglia di quattro persone, si potrebbe considerare una spesa tra 70 e 100 euro al mese per l’energia elettrica e tra 50 e 80 euro per il gas. Non bisogna dimenticare le imposte comunali, come la tassa sui rifiuti e altri contributi previsti.

Per avere un quadro dei potenziali costi quotidiani, ecco un esempio di spese basilari:

la spesa alimentare settimanale in media va da 50 a 80 euro a persona;

le utenze, come elettricità, gas e acqua, possono costare da 120 a 180 euro al mese per una famiglia;

per internet e telefono fisso possono essere necessari 25 o 35 euro mensili;

per le tasse e le imposte comunali bisognerebbe considerare un costo di circa 20 o 30 euro al mese.

Tempo libero e stile di vita

Il divertimento a Roma assume varie sfumature. Per un pranzo veloce in zona turistica, si potrebbero spendere sui 15 o 20 euro a persona, mentre nelle aree residenziali i prezzi sono più bassi. Naturalmente i ristoranti più prestigiosi possono avere costi più alti, con menu ricercati e ambienti particolarmente raffinati.

Per quanto riguarda la ricchezza culturale proposta da musei e teatri, si può considerare un biglietto d’ingresso ai musei di circa 10 o 15 euro. Spesso il costo del biglietto per uno spettacolo teatrale va da 15 a 30 euro, mentre un concerto può arrivare a cifre più alte, specialmente per eventi di artisti internazionali.

Per chi ama restare in forma, un’altra voce di spesa è costituita dall’iscrizione ad una palestra o ad una piscina comunale.

Consigli e strategie per risparmiare

Alcune zone limitrofe della capitale mettono a disposizione appartamenti meno costosi e spazi più grandi, consentendo di destinare la differenza di spesa ad altre necessità. Per gestire meglio il proprio portafoglio, è utile pianificare le uscite mensili stabilendo una cifra massima per le spese fisse e per il divertimento.

Sul fronte della mobilità, valutare i servizi di sharing e gli sconti sugli abbonamenti del trasporto pubblico è un modo per evitare spese eccessive legate all’auto privata. Inoltre, gli abbonamenti a musei o teatri prevedono riduzioni speciali per gli studenti o, in alcuni casi, anche per chi lavora in settori convenzionati. Anche i supermercati propongono tessere fedeltà con promozioni periodiche che consentono di ridurre la spesa alimentare.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.