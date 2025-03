Quarticciolo, ok al modello Caivano: consiglio dei ministri approva il piano

Il Quarticciolo si prepara a cambiare volto. Il Consiglio dei ministri ha approvato ieri, venerdì 28 marzo, il “Piano straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale”, un programma che punta a migliorare non solo l’urbanistica, ma anche la qualità della vita del quartiere.

Tra nuove aree verdi, interventi sugli edifici e potenziamento della sicurezza, l’annuncio è stato accolto con favore dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha ringraziato la premier Giorgia Meloni per il dialogo istituzionale che ha reso possibile questo risultato.

“L’approvazione in Consiglio dei ministri del Piano straordinario per il Quarticciolo-Alessandrino è un’ottima notizia – spiega – perché il piano contiene gli interventi necessari e concreti per riqualificare e rigenerare il tessuto urbanistico, sociale ed economico di un quartiere che merita una sua rinascita.

L’amministrazione di Roma Capitale e il municipio V guidato da Mauro Caliste sono stati attori primari nella composizione degli interventi previsti dal Piano che è stato redatto anche grazie all’ascolto e al coinvolgimento delle realtà associative del territorio che non hanno mai mancato di far sentire la loro passione”.

E poi i ringraziamenti al governo: “Ringrazio il presidente Meloni, il sottosegretario Mantovano, il commissario Fabio Ciciliano e la struttura commissariale per il dialogo istituzionale che ha portato a questo risultato e auspico che questo spirito di fruttuosa collaborazione assicuri la positiva implementazione del piano”.

Un investimento da 180 milioni di euro

Il progetto non riguarda solo il Quarticciolo, ma coinvolge anche altre sette aree periferiche in Italia. Fabio Ciciliano, commissario straordinario per il Comune di Caivano, ha spiegato che l’investimento previsto ammonta a 180 milioni di euro, suddivisi tra il 2025 e il 2027:

100 milioni nel 2025,

50 milioni nel 2026,

30 milioni nel 2027.

I fondi arriveranno dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, ma il piano potrà essere ampliato con risorse aggiuntive messe a disposizione da Comuni, Regioni o altri enti nazionali.

Riqualificazione urbana e sicurezza al centro del progetto

L’obiettivo è trasformare il Quarticciolo in un quartiere più vivibile e sicuro, con interventi che spaziano dalla riqualificazione degli spazi pubblici alla creazione di servizi essenziali. Nello specifico, il piano prevede:

Miglioramento delle aree verdi e sportive, con nuove infrastrutture e manutenzione delle esistenti.

Rifacimento delle strade e degli edifici, per restituire decoro urbano al quartiere.

Costruzione e ristrutturazione di asili nido e scuole, con un focus su istruzione e formazione.

Progetti di riqualificazione sociale, per il sostegno alle famiglie e alle fasce più vulnerabili.

Maggiore sicurezza urbana, con azioni concrete per contrastare il degrado e la criminalità.

Un piano ambizioso che, se realizzato come previsto, potrebbe dare una svolta significativa a un quartiere che da anni attende interventi strutturali concreti.

