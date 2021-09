Questa splendida non belligeranza. Una Storia così, poi così e infine così di Marco Ceccotti 

Venerdì 1 e Sabato 2 Ottobre ore 21.00, Domenica 3 Ottobre ore 17.00, al Teatro Biblioteca Quarticciolo Questa splendida non belligeranza. Una Storia così, poi così e infine così commedia di Marco Ceccotti.

Uno spettacolo divertente, ironico, irriverente, sulla famiglia moderna, sui rapporti genitori-figli, sulle frustrazioni, le incomprensioni, i desideri sepolti in anni di abitudini. Ritratto di una famiglia pacifica, tollerante, quieta, in cui ognuno dei componenti si è rifugiato in un mondo tutto suo, fatto di assurde fantasie e splendide irrealtà. Una commedia grottesca in cui ognuno può trovare un pezzo di sé…