Rabarbaro: tra fibre, polifenoli e composti antinfiammatori

Il rabarbaro (Rheum spp.) è una delle piante più antiche utilizzate sia a scopo alimentare sia medicinale. Originario dell’Asia e largamente impiegato nella medicina tradizionale cinese, oggi il rabarbaro è conosciuto soprattutto per i suoi piccioli dal gusto acidulo utilizzati in preparazioni dolci e salate. Negli ultimi anni, tuttavia, l’interesse scientifico nei confronti di questa pianta è cresciuto notevolmente grazie alla presenza di numerosi composti bioattivi con possibili effetti antiossidanti, antinfiammatori e metabolici.

Dal punto di vista nutrizionale, il rabarbaro è caratterizzato da un basso contenuto calorico e da una buona presenza di fibre alimentari, vitamine e minerali. I piccioli contengono soprattutto fibre insolubili, utili per il benessere intestinale e per la regolarità digestiva, oltre a minerali come calcio e potassio. La presenza di acidi organici, in particolare acido ossalico e malico, contribuisce al tipico sapore aspro del vegetale.

Uno degli aspetti più interessanti del rabarbaro riguarda però la sua ricca composizione fitochimica. La pianta contiene numerose classi di composti fenolici, tra cui stilbeni, flavonoidi, catechine e antrachinoni. Tra le molecole più studiate vi sono emodina, reina e crisofanolo, composti appartenenti alla famiglia degli antrachinoni, tradizionalmente associati agli effetti lassativi del rabarbaro ma oggi oggetto di studi anche per le loro proprietà biologiche più ampie.

Il rabarbaro contiene inoltre stilbeni come resveratrolo e derivati correlati, molecole note per la loro attività antiossidante e antinfiammatoria. Insieme ai flavonoidi, questi composti contribuiscono alla protezione cellulare contro lo stress ossidativo e alla modulazione di diversi meccanismi coinvolti nell’infiammazione cronica.

Dal punto di vista biologico, numerosi studi sperimentali suggeriscono che gli estratti di rabarbaro possano influenzare diversi processi infiammatori. Alcuni composti sono stati associati alla riduzione dell’attività di mediatori pro-infiammatori e alla modulazione di vie cellulari coinvolte nelle malattie metaboliche e cardiovascolari. Per questo motivo, il rabarbaro viene oggi considerato un potenziale componente di una dieta orientata alla prevenzione dell’infiammazione cronica.

Anche la salute intestinale rappresenta un ambito di particolare interesse. Le fibre presenti nel rabarbaro possono favorire il benessere del microbiota intestinale e contribuire alla produzione di acidi grassi a corta catena, molecole coinvolte nella regolazione dell’infiammazione e del metabolismo. Inoltre, alcuni estratti di rabarbaro sembrano avere effetti positivi sull’equilibrio della flora intestinale e sulla funzione della barriera intestinale.

Il contenuto di composti bioattivi può variare considerevolmente in funzione della specie, della varietà, delle condizioni di coltivazione e dei processi di trasformazione. Anche la cottura modifica la composizione chimica del rabarbaro: alcuni trattamenti termici possono aumentare la disponibilità di composti fenolici liberandoli dalla matrice vegetale, mentre altri possono degradare sostanze sensibili al calore.

Va ricordato che le foglie del rabarbaro non sono commestibili a causa dell’elevato contenuto di acido ossalico, mentre i piccioli rappresentano la parte normalmente utilizzata in alimentazione. In cucina, il rabarbaro viene impiegato nella preparazione di confetture, dolci, bevande fermentate e prodotti da forno, spesso in associazione con ingredienti ricchi di antiossidanti come frutti rossi e agrumi.

Complessivamente, il rabarbaro rappresenta un esempio interessante di alimento tradizionale con potenziali applicazioni moderne nel campo della nutrizione funzionale. La combinazione di fibre, composti fenolici e sostanze bioattive contribuisce al suo possibile ruolo nel supporto della salute intestinale, metabolica e cardiovascolare, confermando l’interesse crescente verso alimenti vegetali ricchi di biodiversità e proprietà nutraceutiche.

La ricetta: Tartare di tonno con rabarbaro marinato e agrumi

Ingredienti

300 g di tonno fresco abbattuto

2 coste di rabarbaro

1 arancia

1 limone

Olio extravergine d’oliva

Sale Maldon

Pepe rosa

Menta fresca

Qualche goccia di miele

Dosi per 4 persone

Procedimento

Tagliare il rabarbaro a fettine sottilissime. Marinarlo per 15 minuti con succo d’arancia, limone e qualche goccia di miele. Ridurre il tonno in piccoli cubetti con il coltello. Condire con olio EVO, scorza grattugiata di limone e un pizzico di sale. Con un coppapasta formare la tartare. Aggiungere sopra il rabarbaro marinato. Completare con pepe rosa pestato, menta fresca e un filo d’olio EVO.

Chef Nausica Ronca

Bibliografia utilizzata

-Foods 14 (2025) 4219. https://doi.org/10.3390/foods14244219

-Chinese Medicine 15 (2020) 88. https://doi.org/10.1186/s13020-020-00370-6

-European Food Research and Technology 228 (2008) 187-196. https://doi.org/10.1007/s00217-008-0922-y

-Molecules 26 (2021) 5310. https://doi.org/10.3390/molecules26175310

♦ Questo articolo fa parte della rubrica “Le tre C della Salute: Cibo, Chimica, Cucina”, un viaggio tra scienza e sapori della cucina mediterranea, a cura del Prof. Stefano Cinti.

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