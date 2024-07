Raggi-Marsili (M5S): “Anche su riqualificazione Forte Boccea la nostra Giunta ci aveva visto lungo”

“Siamo lieti che il Campidoglio stia portando avanti il nostro progetto di riqualificazione dell’area esterna di Forte Boccea, che prevede altresí il trasferimento del mercato di via Urbano II.

Un obiettivo in cui la nostra Amministrazione ha creduto fortemente e per raggiungere il quale abbiamo partecipato – vincendolo – al Bando Periferie nel 2016, ottenendo i fondi necessari per realizzarlo e abbiamo da subito avviato una proficua collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere la cessione delle aree esterne dove collocare servizi per i cittadini nonché un’area idonea alla ricollocazione del mercato. e per raggiungere il quale abbiamo partecipato – vincendolo – al Bando Periferie nel 2016, ottenendo i fondi necessari per realizzarlo e abbiamo da subito avviato una proficua collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere la cessione delle aree esterne dove collocare servizi per i cittadini nonché un’area idonea alla ricollocazione del mercato.

Un confronto non semplice che, tuttavia, ha consentito di arrivare alla fase attuale di completamento del progetto e che conferma la nostra lungimiranza su un un’opera che porterà indubbi benefici, e non solo in termini di vivibilità, ai cittadini che risiedono nel quadrante”.

Lo dichiarano, in una nota, l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi e il consigliere M5S nel Municipio XIII Alessio Marsili.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙