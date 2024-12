Raid nelle mense scolastiche del Municipio V: rubano il cibo dei bambini e scappano

Ladri in azione nei nidi del Municipio V, dove rubare il cibo destinato ai bambini sembra essere diventato un triste rituale che si ripete da mesi.

Questa volta, nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 dicembre, i malviventi hanno preso di mira i nidi “Pettirosso” in viale Giovanni Battista Valente e “Fata Primavera” in viale della Primavera.

Una scia di furti che non si ferma:

Il modus operandi è sempre lo stesso: i ladri entrano di nascosto nelle scuole, si dirigono verso la mensa, arraffano ciò che trovano – frutta, verdure, carne e altri alimenti – e poi scappano senza lasciare tracce. Nessun danno rilevante alle strutture, ma l’allarme tra genitori e personale scolastico cresce sempre di più.

L’angoscia dei genitori:

Dietro al furto del cibo, per molti genitori si nasconde una preoccupazione più grande: “E se un giorno i ladri non si limitassero al cibo? Se i nostri bambini fossero in pericolo?” È questa la domanda che serpeggia tra le famiglie, che ormai vivono con ansia ogni nuova notizia di intrusioni nelle scuole.

“Non è solo questione di furti,” racconta una madre agitata da l’accaduto. “Sapere che qualcuno può entrare di notte nei locali frequentati dai nostri figli ci fa sentire impotenti. Come possiamo stare tranquilli?”

Un fenomeno vergognoso:

Rubare il cibo dei bambini. Solo l’idea è sufficiente a suscitare indignazione, ma ciò che colpisce è la regolarità con cui questi episodi continuano ad accadere.

Mense vuote, cucine violate, strutture scolastiche che dovrebbero essere luoghi sicuri diventano bersagli di un atto tanto vile quanto inquietante.

L’intervento del V Municipio:

“I furti ci sono ancora, ma sono drasticamente diminuiti – precisa l’assessora alla Scuola del municipio, Cecilia Fannunza -. A luglio sono stati stanziati 400mila euro che abbiamo destinato all’aumento della sicurezza nei plessi scolastici e stiamo per andare in gara.

Si tratta di un avanzo di amministrazione che useremo su due scuole, Bonafede, che è tra le più bersagliate dai furti e Veliero volante.

I lavori prevedono l’installazione di grate e il miglioramento delle finestre. Mentre per ciò che riguarda allarmi e videocamere la competenza è del Dipartimento Simu a cui invio circa una nota al mese per richiedere questo tipo di interventi.

Passando, infine, al collegamento degli allarmi scolastici al Nue, il progetto sta andando avanti e siamo arrivati al collegamento di 22 scuole su 104″.

Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙

è importante, clicca qui! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.